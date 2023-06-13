От кариеса до остановки дыхания: Стоматолог рассказала, чем опасен неправильный прикус

Неправильный прикус — это далеко не только эстетическая проблема, вызывающая серьёзный психологический дискомфорт. Во взрослом возрасте данная патология, в частности, приводит к нарушению дикции, заболеваниям ЖКТ, а в некоторых случаях возникают частые головные боли и даже нарушение дыхания. Об этом Лайфу рассказала главный врач клиники Fantasy Smile и стоматолог Наталья Деркач.

Нередко, как указала врач, тяжёлая аномалия прикуса может вызывать проблемы с жеванием и глотанием. Каждый приём пищи в таком случае сопровождается болями и хрустом челюстного сустава. Кроме того, неправильное положение зубов затрудняет измельчение пищи, что в итоге негативно сказывается на пищеварении.

"Из-за неправильного прикуса у некоторых людей развивается привычка дышать через рот, из-за чего они не только храпят во сне, но и страдают от обструктивного апноэ (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во сне. — Прим. Лайфа). Кроме этого, дыхание через рот способствует более быстрому росту болезнетворных бактерий в ротовой полости", — отметила наша собеседница.

Врач-стоматолог Наталья Деркач. Фото © Предоставлено Лайфу

Ещё неправильный прикус затрудняет воспроизведение некоторых звуков, из-за чего может появиться задержка речи и другие проблемы с дикцией. Также из-за патологии формируется множество стоматологических проблем. К примеру, повышается риск развития кариеса и воспалительных заболеваний дёсен. Вместе с тем Деркач предупредила, что аномалии прикуса приводят к различным заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, которые могут сопровождаться не только болью, но и механическим повреждением суставов.

В конечном счёте все эти проблемы способствуют формированию низкой самооценки. Как отметила стоматолог, люди с нарушением прикуса часто стесняются своей улыбки и нередко становятся замкнутыми, в результате чего может возникнуть депрессия.

"Важно помнить, что неправильный прикус — проблема, которая не решается сама собой, а лишь усугубляется с течением времени. Поэтому чем раньше начато лечение, тем выше шансы минимизировать все неприятные последствия этой патологии", — резюмировала Деркач.