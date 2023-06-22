Врач разоблачил мифы о жевательной резинке, в которые верили мы все

Жевательная резинка полезна для зубов, несмотря на жуткие мифы о её вредности. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. Так, по его словам, жвачка не способна вытащить зубную пломбу, но зато ей хорошо удаётся счищать налёт и остатки пищи.

Врач объяснил принцип действия жевательной резинки так: она помогает нейтрализовать кислоты, из-за которых появляется зубной налёт. Этот эффект достигается благодаря повышающемуся при жевании слюноотделению. Ну а с прилипшими к зубам остатками еды всё совсем просто — жвачка их снимает "механически".

"Пользоваться жвачкой нужно в меру, не пытаясь заменить чистку зубов. Тогда будет польза", – подытожил стоматолог в беседе с РИА "ФедералПресс".