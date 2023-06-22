Врач разоблачил мифы о жевательной резинке, в которые верили мы все
Стоматолог Ешидоржиев: Жвачка полезна для зубов, она счищает налёт и остатки еды
Жевательная резинка полезна для зубов, несмотря на жуткие мифы о её вредности. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. Так, по его словам, жвачка не способна вытащить зубную пломбу, но зато ей хорошо удаётся счищать налёт и остатки пищи.
Врач объяснил принцип действия жевательной резинки так: она помогает нейтрализовать кислоты, из-за которых появляется зубной налёт. Этот эффект достигается благодаря повышающемуся при жевании слюноотделению. Ну а с прилипшими к зубам остатками еды всё совсем просто — жвачка их снимает "механически".
"Пользоваться жвачкой нужно в меру, не пытаясь заменить чистку зубов. Тогда будет польза", – подытожил стоматолог в беседе с РИА "ФедералПресс".
Если для зубов жевательная резинка при разумном использовании и не вредна, то в области работы гастроэнтерологов и неврологов ситуация не такая простая. По мнению экспертов, жвачка может усугубить проблемы с ЖКТ, или вызвать сильную головную боль у людей с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава.
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