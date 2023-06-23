Атрофия, дикция, панкреатит: Стоматолог объяснил, чем чревато долгое отсутствие зуба

При длительном отсутствии одного или нескольких зубов нарушается равномерное распределение жевательной нагрузки. Однако это ещё не все негативные последствия, в крайнем случае пострадать могут даже органы ЖКТ. Об этом сообщил стоматолог-ортопед высшей категории "СМ-Стоматология", к.м.н. Юрий Калинин.

В первую очередь это чревато смещением зубов, наклоном или выдвижением, а также стиранием эмали и атрофией костной ткани.

"Атрофия костной ткани после удаления зубов происходит из-за отсутствия физиологической нагрузки на костную ткань, которая обычно происходит при нагрузке на зуб. При удалении зуба костная ткань начинает рассасываться — и с течением времени кость может утратить объём и высоту, что может привести к изменению формы челюсти", — объяснил в беседе с РИАМО специалист.

По его словам, из-за отсутствия зуба также развивается патология прикуса и перегрузка оставшихся зубов. Если зуба нет больше года, то для имплантации и последующего протезирования потребуется дорогая костная пластика. Иначе провести операцию не получится. Вместе с тем есть риск появление функциональных проблем и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Восстановить высоту нижнего отдела лица возможно только с помощью ортопедического лечения, а вернуть правильное положение зубов — с помощью ортодонтического.

При отсутствии зубов осложняется и полноценное пережёвывание пищи. В результате страдает система ЖКТ, из-за чего появляются гастрит, панкреатит и другие заболевания, подчеркнул стоматолог. Но на этом ещё не всё. По словам Калинина, возможны также эстетические проблемы и изменение дикции.