Ничего, кроме правды!: На какие 3 вопроса нельзя врать стоматологу перед анестезией

Актуальность применения анестезии при лечении зубов зависит от проблемы. Стоматологи подбирают обезболивающее под каждого пациента индивидуально, опираясь на запрос и опыт, поэтому отвечать на их вопросы надо предельно честно и внимательно. Подробнее об этом рассказал РИА "ФедералПресс" стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Кто-то просит поставить максимально блокирующий чувствительность укол, а кто-то говорит прямо — "вырубите, чтобы я ничего не видел", рассказал доктор. Обычно это те, кто пришёл на приём впервые. Поэтому, когда стоматолог спрашивает пациента о том, как он переносит анестезию, важно уточнить всё до деталей — это облегчит процесс для обоих.