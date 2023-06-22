Ничего, кроме правды!: На какие 3 вопроса нельзя врать стоматологу перед анестезией
Стоматолог Ешидоржиев назвал "мелочи", которые нужно сообщить перед анестезией
Актуальность применения анестезии при лечении зубов зависит от проблемы. Стоматологи подбирают обезболивающее под каждого пациента индивидуально, опираясь на запрос и опыт, поэтому отвечать на их вопросы надо предельно честно и внимательно. Подробнее об этом рассказал РИА "ФедералПресс" стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
"Как правило, пациенты не любят анестезию, потому что она долго и мучительно "отпускает". Если человек знает, что у него высокая чувствительность к препарату, то может просто попросить ввести анестезию "полегче" — она отходит быстрее. Но такой вариант, к сожалению, не подойдёт, если манипуляции будут длительными и травматичными", — отметил врач.
Кто-то просит поставить максимально блокирующий чувствительность укол, а кто-то говорит прямо — "вырубите, чтобы я ничего не видел", рассказал доктор. Обычно это те, кто пришёл на приём впервые. Поэтому, когда стоматолог спрашивает пациента о том, как он переносит анестезию, важно уточнить всё до деталей — это облегчит процесс для обоих.
"Первое, что нужно сказать, — не было ли аллергии на анестетик раньше. Второе — не низкое ли давление. Бывает, если человек гипотоник, иногда даже голодный гипотоник, анестезия может ввести его в обморок. Нужно сообщать о всех особенностях и опыте — не болела ли голова, быстро ли отпустило, понадобилось ли докалывать и так далее", — пояснил Ешидоржиев.
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