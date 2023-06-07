Стоматолог развенчала самые популярные мифы об элайнерах

В последнее время в стоматологии всё более популярными становятся элайнеры, то есть съёмные прозрачные каппы, которые не так заметны на зубах пациента в отличие от брекетов. Однако появление таких полезных конструкций породило и большое количество негативных мифов. Подробнее о них рассказала стоматолог-ортодонт, заведующая отделением ортодонтии стоматологической клиники "Проприкус" Екатерина Чернорубашкина.

Прежде всего она обратила внимание на длительность ношения — считается, что в случае с элайнерами оно занимает много времени. Однако на деле сроки почти не отличаются. Как и с брекет-системами, средняя продолжительность лечения составляет полтора или два года. Кроме того, некоторые пациенты сомневаются в эффективности элайнеров, но здесь важно понимать, как они работают.

"Элайнер — пластина, оказывающая давление на зуб в заранее заданном направлении. Каппа корректирует положение зубов на 0,25 мм за один шаг. Первый элайнер повторяет зубной ряд практически один в один. Каждый последующий будет всё больше приближаться к финальной позиции зубов. Для достижения результата элайнеры необходимо носить 22 часа в сутки. Новую пару капп пациент самостоятельно надевает каждые 10–14 дней", — отметила Чернорубашкина в беседе с РИА ФАН.

Затронула она и вопрос чёткости речи. Специалист пояснила, что, когда пациент привыкает к самой первой паре капп, у него могут проявиться небольшие проблемы с дикцией, но за пару дней они исчезают.

Ещё один миф гласит, что элайнеры можно использовать лишь при небольших аномалиях. На деле же показанием к их ношению являются сложные патологии, например скученность. Врач также заявила, что конструкции не травмируют ротовую полость, так как сделаны из мягкого полимера, а края капп обработаны лазером.

Говоря о цене, эксперт подчеркнула, что некоторые брекеты стоят дороже элайнеров. Причём первые требуют регулярных визитов к врачу, что приводит к дополнительным тратам. Поэтому стоимость лечения элайнерами сопоставима с ценой брекетов, а иногда и дешевле.