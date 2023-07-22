Сейсмолог оценил угрозу землетрясений на турецких курортах
Сейсмолог Шебалин: На турецком побережье и курортах опасности землетрясений нет
Сейсмическая активность на турецком побережье не предвидится. Об этом сообщил РИА "Новости" директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин.
По его словам, между землетрясением в феврале и курортным сезоном никакой связи нет, на местах отдыха это никак не отразилось.
А ранее сейсмолог Александр Жигалин ответил, стоит ли сдавать путёвки в Турцию из-за обещанного Стамбулу землетрясения. По его словам, следующее трагичное землетрясение в республике случится не раньше 2050 года.
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