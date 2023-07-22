Сейсмолог оценил угрозу землетрясений на турецких курортах

Сейсмическая активность на турецком побережье не предвидится. Об этом сообщил РИА "Новости" директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин.

По его словам, между землетрясением в феврале и курортным сезоном никакой связи нет, на местах отдыха это никак не отразилось.