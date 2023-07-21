Более 400 российских туристов на сутки заперли в аэропорту после переноса рейса в Турцию

Более четырёх сотен российских туристов оказались заперты в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пассажиры ожидали отправления рейса авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью почти сутки, но вылет постоянно переносился. Об этом рассказали подписчики канала "Злой Екатеринбург".

Злые туристы в аэропорту Кольцово. Видео © t.me / Zloy_ekb

В такой ситуации некоторые пассажиры решили, что не станут дожидаться самолёта и поедут отдыхать домой, но этому воспрепятствовала администрация воздушной гавани, закрыв выходы в город. Такие меры привели пассажиров в ярость.

"Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта", — рассказал один из застрявших пассажиров в Telegram-канале "Злой Екатеринбург".

Судя по онлайн-табло, вылет рейса WZ-3061 назначен на 16:38 мск, а прибытие в пункт назначения — на 18:05 мск. В ситуацию уже вмешалась Свердловская транспортная прокуратура. Ведомство открыло в аэропорту мобильную приёмную. Там заявили, что прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.