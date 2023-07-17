В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

Из-за вспышки неизвестного заболевания в Египте Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, которые прибывают в Россию из этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", — рассказали там.

В ведомстве добавили, что российская сторона взаимодействует с египетской, чтобы выяснить природу болезни и получить данные о рисках её распространения.

В Роспотребнадзоре пояснили, что симптомы выявленного заболевания схожи с лихорадкой денге, которая распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки. Заразиться этой болезнью можно от жёлтолихорадочного комара.