Симптомы неизвестного заболевания выявлены у жителей египетской деревни

У жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира обнаружены признаки неизвестного заболевания. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения страны.

Среди симптомов высокая температура, рвота, головокружение, ломота в костях. Точное число заболевших пока не известно, местные СМИ приводят разные цифры — от двухсот человек до тысячи.

По информации Минздрава, на месте работают службы профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора". У заболевших взяли анализы, госпитализация не потребовалась.