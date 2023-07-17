Симптомы неизвестного заболевания выявлены у жителей египетской деревни
Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат
У жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира обнаружены признаки неизвестного заболевания. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения страны.
Среди симптомов высокая температура, рвота, головокружение, ломота в костях. Точное число заболевших пока не известно, местные СМИ приводят разные цифры — от двухсот человек до тысячи.
По информации Минздрава, на месте работают службы профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора". У заболевших взяли анализы, госпитализация не потребовалась.
А ранее Лайф писал, что в Пензенской области началась вспышка кори. Заболевание подтверждено у 67 жителей, анализы ещё двух человек изучаются.
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