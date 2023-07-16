Вспышка кори началась в Пензенской области

Заболевание корью подтверждено у 67 жителей Пензенской области, анализы ещё двух изучаются, сообщает региональный Минздрав.

"По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей — 61, взрослых — восемь человек. Подтверждённых случаев — 67", — сказано в сообщении.

Из них 23 пациента находятся в стационаре, ещё 18 отпущены на амбулаторное лечение. Ещё 28 пациентов уже выздоровели. Под наблюдением медиков остаются 133 "контактных" лица из 26 семей. Согласно сообщению Минздрава, ещё 559 членов 111 семей уже сняты с наблюдения.

Первые случаи заболевания корью были зафиксированы в конце июня в селе Средняя Елюзань. Вспышка распространилась также на Кузнецк, Неверкино, Пензу и Шемышейку. По данным специалистов регионального управления Роспотребнадзора, основной причиной возникновения группового очага стал занос инфекции в населённый пункт. Из-за непривитых детей заболевание распространилось.

Сейчас в селе проводится вакцинация детей и взрослых, а также другие противоэпидемические и профилактические мероприятия. На период ликвидации очага там будет действовать карантин.