Сразу в шести странах Европы произошла вспышка эховируса среди младенцев

Шесть европейских стран — Великобритания, Испания, Италия, Франция, Хорватия и Швеция — сообщили ВОЗ о вспышке эховируса-11 (Э-11) среди новорождённых. Об этом пишет газета La Razon.

Так, в мае 2023 года Франция уведомила о росте случаев тяжёлой формы сепсиса у младенцев, вызванного заражением эховирусом-11. В результате из-за этого семь новорождённых умерли и ещё двое находились в тяжёлом состоянии. Начиная с июня случаи заражения были зафиксированы в других странах Европы.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что с 2016 по 2021 год доля случаев заражения Э-11 среди малышей составляла всего 6,2%, а в 2022-м — 55%. И такой рост заболеваемости и осложнений у младенцев является нетипичным. ВОЗ назвала низкой угрозу здоровью населения, но рекомендовала пострадавшим странам сообщать о новых случаях.

Э-11 принадлежит к группе энтеровирусов, которые вызывают различные инфекционные заболевания. Эпидемии данного вируса возникают каждый год. У младенцев это заболевание протекает в тяжёлой форме, хотя у взрослых обычно легче. В результате у новорождённых Э-11 может привести к мультисистемному воспалительному синдрому, в том числе к острому вирусному гепатиту, сепсису, менингиту и нарушению свёртываемости крови.