В Перу ввели режим ЧС из-за роста случаев синдрома Гийена – Барре

В Перу на 90 дней вводят общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения из-за роста числа случаев синдрома Гийена – Барре. Об этом сообщает правительственная газета El Peruano.

По информации Минздрава Перу, в стране за первое полугодие зафиксировано около 190 заболевших, из них четверо умерли. Причина распространения синдрома пока не установлена.

Режим ЧС необходим для срочной закупки пяти тысяч ампул иммуноглобулина, необходимого пострадавшим. Этого количества должно хватить на два года. Прежде запасов этого лекарства не делали, потому что оно не входит в перечень жизненно важных и является дорогостоящим.

Синдром Гийена – Барре — редкое неврологическое заболевание, в итоге приводящее к потере контроля над мышцами в конечностях, а в тяжёлых случаях — к параличу и летальному исходу.