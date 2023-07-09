Холера, паразиты, гепатит: Названо 7 причин никогда не купаться в фонтанах

Купаться в городских фонтанах запрещено законом, но этот запрет многие игнорируют, а зря — риск подхватить опасную болезнь крайне высок. Об этом предупредил врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

"Фонтан — это замкнутый круг циркуляции воды. Он не предназначен для питья или купания, потому что не укомплектован системами очистки, как в бассейнах. Кроме того, в фонтаны не добавляют хлор", — рассказал доктор в беседе с "Газетой.ru".

Городские птицы и бродячие животные заносят в воду в фонтанах патогенные микроорганизмы, пояснил Банный. При попадании в глаза и уши паразиты вызывают нагноение и воспаление, а на коже могут появиться зудящие высыпания. Помимо прочего, в фонтанах могут обитать и возбудители острых кишечных инфекций.

"Встречаются в фонтанах и более опасные патогены. При попадании в желудочно-кишечный тракт они вызывают холеру и брюшной тиф. Кроме того, в воде хорошо сохраняется вирус гепатита А — он поражает печень и нарушает её функцию", — предупредил врач.

Поскольку многие фонтаны оснащены насосами и подсветками, человек по незнанию рискует получить травму, случайно прикоснувшись к какому-нибудь проводу, отметил Банный. Поэтому ни детям, ни взрослым купаться там не стоит. Доктор рекомендует отдать предпочтение городским открытым бассейнам, которые работают всё лето.

"Благоустроенные пляжные зоны с бассейнами отвечают всем санитарным требованиям. Вода в них фильтруется и обеззараживается. Кроме того, берутся пробы, чтобы контролировать её качество", — сказал медик.