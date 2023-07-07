Врач рассказала, как не заразиться инфекцией на кишащем людьми курорте

Чтобы не подхватить болезни на переполненном людьми курорте, необходимо соблюдать меры профилактики. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По её словам, в связи со скоплением людей увеличивается риск различных заболеваний. В частности, можно заразиться кишечной инфекцией. Для того чтобы предотвратить это, лучше носить маску. Но в жару это может быть проблематично, поэтому есть альтернатива.

"Нам же не хочется, например, в Анапе в такую жару носить маску? Поэтому в этом случае наша задача — утром и вечером промывать и полоскать нос и горло солёной водой. Главное — профилактика. Также важно принимать душ, возвращаясь в гостиницу с пляжа", — сказала медик в беседе с RT.

Она рекомендовала не глотать морскую воду и следить за процессом приготовления пищи на курорте. При себе стоит иметь сорбенты, пробиотики, аспирин и парацетамол.