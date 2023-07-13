Россиянам пояснили, пустят ли на рейс с ламинированным свидетельством о рождении

Ламинированное свидетельство о рождении — не основание для отказа от регистрации на рейсы российских авиакомпаний. Такое пояснение дали в Росавиации в связи с "поступающими запросами от пассажиров". Ведомство само за разъяснениями обращалось в Минюст.

"Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств", — отметили в Росавиации.

Там добавили, что, таким образом, ламинированное свидетельство как документ ничем не отличается от такого, которое не покрыто защитным пластиком. А значит, оно тоже "подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния".