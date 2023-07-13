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13 июля, 16:43

Россиянам пояснили, пустят ли на рейс с ламинированным свидетельством о рождении

Росавиация: Закон не запрещает ламинировать свидетельства о рождении

Ламинированное свидетельство о рождении — не основание для отказа от регистрации на рейсы российских авиакомпаний. Такое пояснение дали в Росавиации в связи с "поступающими запросами от пассажиров". Ведомство само за разъяснениями обращалось в Минюст.

"Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств", — отметили в Росавиации.

Там добавили, что, таким образом, ламинированное свидетельство как документ ничем не отличается от такого, которое не покрыто защитным пластиком. А значит, оно тоже "подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния".

В Госдуме предложили признать российские семьи с двумя детьми многодетными

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Ранее Лайф сообщал, что в Государственной думе предложили разрешить россиянам использовать средства материнского капитала в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать проценты.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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