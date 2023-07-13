В Госдуме предложили признать российские семьи с двумя детьми многодетными
Вице-спикер ГД Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными
В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми. Соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков.
"Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве", — указано в документе парламентария, передаёт РИА "Новости".
Даванков подчеркнул, что в стране отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. Вице-спикер заметил, что это связано с тем, что многие российские пары, у которых уже есть два ребёнка, опасаются того, что не смогут финансово обеспечить всех наследников в достаточном объёме. По мнению Даванкова, такое решение позволит расширить меры поддержки многодетных семей и будет способствовать популяризации идеи многодетности среди россиян.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о возможности повышения максимальной суммы льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми до 18 лет. Возможность повышения максимальной суммы кредита будут рассматривать для всех субъектов страны, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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