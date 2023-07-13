В Госдуме предложили признать российские семьи с двумя детьми многодетными

Даванков подчеркнул, что в стране отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. Вице-спикер заметил, что это связано с тем, что многие российские пары, у которых уже есть два ребёнка, опасаются того, что не смогут финансово обеспечить всех наследников в достаточном объёме. По мнению Даванкова, такое решение позволит расширить меры поддержки многодетных семей и будет способствовать популяризации идеи многодетности среди россиян.