Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для многодетных семей

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о возможности повышения максимальной суммы льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми до 18 лет. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам его встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 26 мая текущего года.

При этом, как сообщается на сайте Кремля, возможность повышения максимальной суммы кредита будут рассматривать для всех субъектов страны, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.