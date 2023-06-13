В Госдуме анонсировали новую льготную ипотеку для одиноких россиян

Минстрой РФ и Росмолодёжь находятся уже на финальном этапе создания дополнительных мер поддержки молодых людей в вопросе покупки недвижимости. Документ рассчитан как на семьи, так и на одиноких граждан. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с Ura.ru.

"В нём будет предусмотрен в том числе такой механизм, по которому возможность получения льготной ипотеки будут иметь и те, кто ещё узами брака себя не связал. На мой взгляд, это будет отличное революционное решение, которое серьёзно поспособствует разрешению проблемы обеспечения жильём молодёжи", — сказала депутат.

По её словам, сейчас в РФ есть множество возможностей, которые рассчитаны на помощь молодым семьям в покупке квартиры. Например, существует программа, стимулирующая приобретение жилья в сельской местности. Есть отдельно для молодых врачей и учителей. При этом существует ряд профильных программ, действующих в субъектах. К примеру, в Ростовской области есть льготная ипотека для студентов-отличников.

"Те из них, кто оканчивает вуз с отличием и остаётся работать в регионе, получают возможность воспользоваться ипотекой под 1%", — добавила Стенякина.