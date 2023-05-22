ЦБ ужесточил требования к кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой

Центробанк установил более строгие ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора. Ведомство нацелено сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, этим и вызваны новые правила, которым будут обязаны следовать банки и МФО.

В Банке России пояснили, что речь идёт о сокращении макропруденциальных лимитов, то есть предельной доли ссуд с определёнными рисковыми характеристиками в общем объёме кредитов или займов, которую банки или микрофинансовые организации могут выдать в течение одного квартала.

"Лимиты для третьего квартала 2023 года сокращаются на пять процентных пунктов (п.п.) по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала", — сказано в сообщении регулятора.