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22 мая, 17:17

ЦБ ужесточил требования к кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой

Центробанк установил более строгие ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора. Ведомство нацелено сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, этим и вызваны новые правила, которым будут обязаны следовать банки и МФО.

В Банке России пояснили, что речь идёт о сокращении макропруденциальных лимитов, то есть предельной доли ссуд с определёнными рисковыми характеристиками в общем объёме кредитов или займов, которую банки или микрофинансовые организации могут выдать в течение одного квартала.

"Лимиты для третьего квартала 2023 года сокращаются на пять процентных пунктов (п.п.) по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала", — сказано в сообщении регулятора.

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В понедельник президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры для уменьшения ставок по долгосрочным кредитам в срок до 15 июня. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. А на прошлой неделе сообщалось, что москвичи заключили около 40 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования с января по апрель текущего года, что стало рекордом в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущих лет.

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Марина Калегина
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