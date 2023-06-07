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7 июня, 15:13

Риелтор предрекла падение цен на недвижимость из-за решения Центробанка

Риелтор Никитина предрекла падение цен на жильё при ужесточении условий ипотеки

В России в случае ужесточения требований Центробанка к ипотеке может снизиться спрос на квартиры, цены начнут падать. Такое мнение высказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

С начала июня этого года вступили в силу изменения от Банка России: регулятор переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Теперь первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20%, а с января 2024-го — не менее 30%. Таким образом, отечественным банкам придётся либо увеличивать требования к первоначальному взносу, либо повышать ставки.

"Снижение спроса на квартиры после ужесточения требований ЦБ к ипотеке станет фактором, который будет стимулировать падение цен на жильё в России", — сказала Никитина в беседе с РИАМО.

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По её словам, на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от трёх до пяти процентов "в зависимости от сегмента и того, какая структура сделок была у жилого комплекса". Екатерина Никитина считает, что от ужесточения требований к ипотеке наиболее пострадают застройщики, чьи рекламные кампании строились на минимальном первоначальном взносе. Риелтор полагает, что снижение цен на квартиры будет очень плавным и начнётся не сразу. Первый эффект можно будет увидеть не ранее чем через три-четыре месяца.

Ранее ЦБ РФ ужесточил требования к кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой. Как пояснили в регуляторе, ведомство нацелено сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, этим и вызваны новые правила, которым будут обязаны следовать банки и МФО.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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