Риелтор предрекла падение цен на недвижимость из-за решения Центробанка

В России в случае ужесточения требований Центробанка к ипотеке может снизиться спрос на квартиры, цены начнут падать. Такое мнение высказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

С начала июня этого года вступили в силу изменения от Банка России: регулятор переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Теперь первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20%, а с января 2024-го — не менее 30%. Таким образом, отечественным банкам придётся либо увеличивать требования к первоначальному взносу, либо повышать ставки.

"Снижение спроса на квартиры после ужесточения требований ЦБ к ипотеке станет фактором, который будет стимулировать падение цен на жильё в России", — сказала Никитина в беседе с РИАМО.

По её словам, на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от трёх до пяти процентов "в зависимости от сегмента и того, какая структура сделок была у жилого комплекса". Екатерина Никитина считает, что от ужесточения требований к ипотеке наиболее пострадают застройщики, чьи рекламные кампании строились на минимальном первоначальном взносе. Риелтор полагает, что снижение цен на квартиры будет очень плавным и начнётся не сразу. Первый эффект можно будет увидеть не ранее чем через три-четыре месяца.