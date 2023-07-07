В России статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребёнка. Как рассказали газете "Известия" в Минтруде, новая мера затронет свыше двух миллионов семей с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения.

"Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной, так как различия между усыновленными и кровными детьми, в соответствии с Семейным кодексом РФ, нет. Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребёнка в них", — пояснили в ведомстве.

В настоящее время статус таких семей и их поддержки устанавливается регионами, и, как правило, критерии и льготы везде разные. Например, на Камчатке семья является многодетной до достижения первенцем 21 года, а в Липецкой области — до 24 лет. Как считает член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева, получение многодетными единого статуса исправит ситуацию с различным подходом регионов.