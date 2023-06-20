В России предложили разрешить использовать маткапитал в качестве вклада

В Государственной думе предложили разрешить россиянам использовать средства материнского капитала в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать проценты. Автором инициативы выступила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета "Известия".

Предложение обусловлено тем, что 20,7%, или 0,55 триллиона рублей, маткапитала сегодня остаются неиспользуемыми, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на его индексацию: в прошлом году на эти цели было выделено 96,2 миллиарда рублей.

"В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам", — сказано в документе.

Напомним, в этом году размер материнского капитала вырос и составил 587 тысяч рублей на первого ребёнка и 775,6 тысячи на второго. Увеличилась также сумма единовременного пособия при рождении малыша, а также ежемесячного пособия по уходу.