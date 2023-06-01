На ипотеку, авто и не только: Адвокат рассказал, какие льготы и пособия могут получать семьи с детьми

В России есть много широко известных социальных программ, стимулирующих рождаемость: материнский капитал, пособие по беременности и родам и так далее. Но есть и такие выплаты семьям с детьми, о которых знают не все. О них Лайфу рассказал адвокат Александр Бабичев.

Адвокат Александр Бабичев. Фото предоставлено Лайфу

"Если семья подпадает под другие критерии (например, семья с низким доходом), в этом случае можно рассчитывать на единое пособие — выплату, введённую с начала 2023 года для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного регионального минимума, а дети должны быть не старше 17 лет. Такое пособие заменило выплаты женщинам, встающим на учёт в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет и выплаты, положенные малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет. Единое пособие будет зависеть от дохода семьи и рассчитываться как 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума, и выплачиваться раз в месяц", — пояснил Бабичев.

Семьям, где первый ребёнок появился после 1 января 2018 года и до 1 января 2023 года, до достижения им трёхлетнего возраста выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума в регионе.

"Однако претендовать на выплаты смогут семьи в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума", — уточнил адвокат.

Также государство готово взять на себя часть расходов по приобретению автомобиля семье с одним или несколькими детьми. Масса покупаемой машины не должна превышать 3,5 тонны, а стоимость — двух миллионов рублей.

"Автомобиль должен быть новым, ранее не стоять на учёте в ГИБДД. При этом быть собранным в России. Важно, что программой могут воспользоваться только военнослужащие — участники СВО (в том числе мобилизованные) и члены их семей, а также сотрудники сферы здравоохранения и образования", — отметил адвокат.

Семьям с тремя и более детьми государство даёт единоразово до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для этого третий или последующий ребёнок должен быть рождён с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года, а кредит на покупку квартиры нужно оформить не позднее 1 июля 2024 года.