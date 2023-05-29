С 1 июня изменятся суммы социальных выплат: Что ждёт пенсионеров, семьи с детьми и льготников
С 1 июня появится ряд новшеств, которые затронут малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров, а также семьи с детьми. Что нужно учесть получателям социальных выплат, субсидий и компенсаций?
С 1 июня в регионах изменится стоимость льготного проезда. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
С 1 июня изменятся суммы ряда региональных субсидий и компенсаций. Это касается, в частности, льготного проезда. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская привела пример Краснодарского края.
Там с 1 июня проиндексируют стоимость льготных ежемесячных проездных документов. Они предусмотрены как дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям жителей региона. Льгота касается проезда на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте общего пользования. С 1 июня цены на льготные проездные будут такими: на городской автобус — 370 рублей; на троллейбус — 470 рублей; на трамвай — 470 рублей; на трамвай и троллейбус — 600 рублей; на троллейбус и автобус — 600 рублей; на трамвай и автобус — 600 рублей; на трамвай, троллейбус и автобус — 740 рублей.
— Среди региональных новшеств стоит также отметить увеличение МРОТ в Ленинградской области. С 1 июня минимальный размер оплаты труда там вырастет с 16 987 рублей до 17 385. То есть работники, которые получали заработную плату в размере МРОТ, могут получить прибавку, — добавила Оксана Красовская.
Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты. Она увеличится на 100 процентов, то есть их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности. Также хочется обратить внимание: если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.
С 1 июня выплачивать пособия будут по-другому: Кому сделают прибавку и как изменится график начислений
Что касается пособий, то люди, которые будут переоформлять единое пособие на детей до 17 лет, могут получить прибавку. Это произойдёт в том случае, если их доход уменьшился по каким-то причинам или изменился состав семьи. Они смогут, к примеру, получать не 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе, а 75 процентов или даже 100 процентов.
— С июня изменится дата получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Они положены родителям детей до трёх лет. Впервые перевод денег пройдёт в единый день, 5 июня, и далее — 5-го числа каждого месяца. Раньше выплаты делали в разные даты, а теперь будут проводить в один день по всей стране независимо от того, в каком городе живёт семья, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Изменится график получения выплат на детей. Фото © ТАСС / Олег Елков
Кстати, в мае в Социальном фонде России обратили внимание, что теперь СФР будет информировать россиян об их накоплениях в негосударственных фондах. Клиенты НПФ получат информацию и о суммах накоплений, и о том, какие у них есть права на выплаты.
Предоставлять такую информацию будут женщинам от 40 лет и мужчинам от 45 лет. Определена и периодичность предоставления данных — раз в три года. Первые уведомления придут с 1 июля по 31 декабря следующего года. Информацию можно будет посмотреть в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Таким образом, будущие пенсионеры увидят размер своей будущей пенсии и при необходимости скорректируют свои планы на трудовую деятельность. В частности, больше внимания смогут уделить пенсионным отчислениям.
Важно также учесть, что в июне изменится график получения некоторых выплат. Так, пенсионерам, обычно получающим выплаты с 10-го по 12-е число, пенсии придут раньше. Деньги перечислят в последний рабочий день — пятницу, 9 июня. Дело в том, что в 2023 году 10 и 11 июня выпадают на субботу и воскресенье соответственно, а понедельник, 12 июня, — это День России, то есть нерабочий праздничный день. Таким образом, в следующем месяце будут длинные выходные — с 10 по 12 июня.