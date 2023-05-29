С 1 июня изменятся суммы социальных выплат: Что ждёт пенсионеров, семьи с детьми и льготников С 1 июня появится ряд новшеств, которые затронут малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров, а также семьи с детьми. Что нужно учесть получателям социальных выплат, субсидий и компенсаций? 28 мая, 23:42 С 1 июня в регионах изменится стоимость льготного проезда. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 июня изменятся суммы ряда региональных субсидий и компенсаций. Это касается, в частности, льготного проезда. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская привела пример Краснодарского края.

Там с 1 июня проиндексируют стоимость льготных ежемесячных проездных документов. Они предусмотрены как дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям жителей региона. Льгота касается проезда на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте общего пользования. С 1 июня цены на льготные проездные будут такими: на городской автобус — 370 рублей; на троллейбус — 470 рублей; на трамвай — 470 рублей; на трамвай и троллейбус — 600 рублей; на троллейбус и автобус — 600 рублей; на трамвай и автобус — 600 рублей; на трамвай, троллейбус и автобус — 740 рублей.

— Среди региональных новшеств стоит также отметить увеличение МРОТ в Ленинградской области. С 1 июня минимальный размер оплаты труда там вырастет с 16 987 рублей до 17 385. То есть работники, которые получали заработную плату в размере МРОТ, могут получить прибавку, — добавила Оксана Красовская.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты. Она увеличится на 100 процентов, то есть их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности. Также хочется обратить внимание: если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.

Что касается пособий, то люди, которые будут переоформлять единое пособие на детей до 17 лет, могут получить прибавку. Это произойдёт в том случае, если их доход уменьшился по каким-то причинам или изменился состав семьи. Они смогут, к примеру, получать не 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе, а 75 процентов или даже 100 процентов.

— С июня изменится дата получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Они положены родителям детей до трёх лет. Впервые перевод денег пройдёт в единый день, 5 июня, и далее — 5-го числа каждого месяца. Раньше выплаты делали в разные даты, а теперь будут проводить в один день по всей стране независимо от того, в каком городе живёт семья, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Изменится график получения выплат на детей. Фото © ТАСС / Олег Елков

Кстати, в мае в Социальном фонде России обратили внимание, что теперь СФР будет информировать россиян об их накоплениях в негосударственных фондах. Клиенты НПФ получат информацию и о суммах накоплений, и о том, какие у них есть права на выплаты.

Предоставлять такую информацию будут женщинам от 40 лет и мужчинам от 45 лет. Определена и периодичность предоставления данных — раз в три года. Первые уведомления придут с 1 июля по 31 декабря следующего года. Информацию можно будет посмотреть в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Таким образом, будущие пенсионеры увидят размер своей будущей пенсии и при необходимости скорректируют свои планы на трудовую деятельность. В частности, больше внимания смогут уделить пенсионным отчислениям.

Важно также учесть, что в июне изменится график получения некоторых выплат. Так, пенсионерам, обычно получающим выплаты с 10-го по 12-е число, пенсии придут раньше. Деньги перечислят в последний рабочий день — пятницу, 9 июня. Дело в том, что в 2023 году 10 и 11 июня выпадают на субботу и воскресенье соответственно, а понедельник, 12 июня, — это День России, то есть нерабочий праздничный день. Таким образом, в следующем месяце будут длинные выходные — с 10 по 12 июня.

Авторы Нина Важдаева