Депутат назвала случаи, когда можно лишиться пособий на ребёнка

Заявление на получение пособий на ребёнка подаётся ежегодно. В случае если родители забыли подать документ или их доход вырос, выплат можно лишиться. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Пособия устанавливаются на 12 месяцев. <…> Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребёнок может вырасти", — рассказала она.

Парламентарий также сообщила и об изменениях в порядке данной выплаты. Сейчас получить её будет проще, так как установлены единые сроки выдачи пособий. Например, если заявление подано в мае, то деньги приходят на счёт в июне — 5-го числа.