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12 июня, 04:40

Депутат назвала случаи, когда можно лишиться пособий на ребёнка

Депутат ГД Бессараб: Можно лишиться выплат на детей, если не подать заявление

Заявление на получение пособий на ребёнка подаётся ежегодно. В случае если родители забыли подать документ или их доход вырос, выплат можно лишиться. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Пособия устанавливаются на 12 месяцев. <…> Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребёнок может вырасти", — рассказала она.

Парламентарий также сообщила и об изменениях в порядке данной выплаты. Сейчас получить её будет проще, так как установлены единые сроки выдачи пособий. Например, если заявление подано в мае, то деньги приходят на счёт в июне — 5-го числа.

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В России есть много широко известных социальных программ, стимулирующих рождаемость: материнский капитал, пособие по беременности и родам и так далее. Но есть и такие выплаты семьям с детьми, о которых знают не все. Подробнее о них — в материале Лайфа.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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