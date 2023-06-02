Россиянам рассказали, на сколько увеличатся декретные и больничные выплаты

В 2024 году размер декретных и больничных выплат увеличится на 18,9% из-за индексации МРОТ. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская.

"Средний МРОТ в 2024 году по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9%, или плюс 3000 рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам", — сказала эксперт.

По словам Андриевской, увеличиваются отчисления страховых взносов работодателей, из которых Соцфонд платит пособия по нетрудоспособности или декретные. Что касается больничных, то для людей со стажем от восьми лет размер будет рассчитываться как 100% МРОТ за месяц, от пяти до восьми лет — 80% (15 393,6 рубля), до пяти лет — 60% (11 542,2 рубля).

Аналитик также сообщила об увеличении зарплаты россиян, если она привязана к МРОТ. Работодатель обязан проиндексировать её после повышения показателя. То же самое касается и премий. Эксперт напомнила, что в разных регионах минимальный размер зарплаты отличается. Так, для москвичей в 2024 году она вырастет до 29 389 рублей (до вычета НДФЛ), в Петербурге — до 27 874 рублей. При этом самый высокий размер минимальной оплаты труда в нестоличных регионах оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, он составит 27 025 рублей.