К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%
Министр Котяков заявил, что МРОТ превысит прожиточный минимум к 2030 году на 30%
Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен на 30% превысить прожиточный минимум. Таким прогнозом поделился министр труда и социальной защиты Антон Котяков в понедельник на встрече с фракцией ЛДПР. По словам главы ведомства, в ближайшие годы МРОТ будет расти более высокими темпами, чем прожиточный минимум трудоспособного россиянина.
"Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", — отметил Котяков.
Напомним, что в нынешнем году МРОТ вырос до 16 242 рублей. Его снова повысят с 1 января 2024 года — но уже на 18,5%. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит увеличить зарплаты почти пяти миллионам граждан России.
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