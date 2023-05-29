К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%

Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен на 30% превысить прожиточный минимум. Таким прогнозом поделился министр труда и социальной защиты Антон Котяков в понедельник на встрече с фракцией ЛДПР. По словам главы ведомства, в ближайшие годы МРОТ будет расти более высокими темпами, чем прожиточный минимум трудоспособного россиянина.

"Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", — отметил Котяков.