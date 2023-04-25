Мишустин: Повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года позволит повысить зарплаты почти пяти миллионов граждан России. Об этом он рассказал во время выступления на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан".
Глава российского правительства отметил, что кабмин работает по направлению увеличения МРОТ. В этом году данный показатель вырос до 16 242 рублей.
"С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его (МРОТ) ещё раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн наших граждан", — сказал Мишустин.
Кроме того, премьер заметил, что среди тех, кто трудится, не должно быть тех, "кто еле сводит концы с концами". По словам Мишустина, повышение МРОТ помогает регионам приводить в соответствие с майскими указами президента РФ Владимира Путина заработную плату бюджетников.
Также Мишустин напомнил, что в течение последнего года по поручению Путина дважды поднимался и прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с января текущего года. В результате он вырос более чем на 13,5% и тем самым удалось сохранить доходы 15 миллионов россиян, поведал глава кабмина.
Ранее Мишустин уже анонсировал, что с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. Напомним, в начале 2023 года Путин заявил, что рост минимального размера оплаты труда в России в текущем году должен опережать инфляцию. Позднее он также поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года.