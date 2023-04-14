КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 12:49

Россиянам рассказали, на сколько в этом году могут увеличиться реальные доходы и зарплата

Минэкономразвития в 2023 году ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4%

В 2023 году в России ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 3,4%. А реальная зарплата может увеличиться на 5,4%. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития.

Как сообщил журналистам представитель министерства, в 2022 году эти показатели стали ниже на 1%. По его словам, решения президента РФ в рамках социальной политики будут способствовать росту доходов граждан. Речь идёт об увеличении довольствия военных, выплатах для семей с детьми, МРОТ и других показателях.

Предполагается, что в 2024–2025 годах реальные располагаемые доходы увеличатся на 2,6%, а в 2026 году — на 2,7%. В министерстве ожидают, что реальная зарплата в 2024–2025 годах вырастет на 2,8%, в 2026 году — на 2,5%.

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Илья Суриков
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