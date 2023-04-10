Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям Крыма и Севастополя принять меры по сокращению разницы в доходах жителей полуострова с жителями других регионов страны.

"Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области", — говорится в списке поручений главы государства.