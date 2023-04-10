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10 апреля, 12:24

Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям Крыма и Севастополя принять меры по сокращению разницы в доходах жителей полуострова с жителями других регионов страны.

"Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области", — говорится в списке поручений главы государства.

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Напомним, 17 марта президент РФ провёл совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, в ходе которого констатировал, что необходимо сокращать разницу в доходах жителей этих регионов и жителей других субъектов РФ. Кроме того, Владимир Путин пообещал пресекать все угрозы безопасности для полуострова.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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