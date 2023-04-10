Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям Крыма и Севастополя принять меры по сокращению разницы в доходах жителей полуострова с жителями других регионов страны.
"Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области", — говорится в списке поручений главы государства.
Напомним, 17 марта президент РФ провёл совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, в ходе которого констатировал, что необходимо сокращать разницу в доходах жителей этих регионов и жителей других субъектов РФ. Кроме того, Владимир Путин пообещал пресекать все угрозы безопасности для полуострова.