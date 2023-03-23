Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%
Мишустин: С 2024 года МРОТ в России проиндексируют на 18,5%
Уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5%. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия будет и далее повышать благосостояние своих граждан. Заявление он озвучил, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.
"Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан, в том числе путём последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведём индексацию МРОТ с первого января следующего года на 18,5%", — заявил премьер.
Напомним, в начале 2023 года Путин заявил, что рост минимального размера оплаты труда в России в текущем году должен опережать инфляцию. Позднее он также поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года.
LIFE / Павел Баранов