Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 11:24

Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%

Мишустин: С 2024 года МРОТ в России проиндексируют на 18,5%

Уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5%. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия будет и далее повышать благосостояние своих граждан. Заявление он озвучил, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

"Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан, в том числе путём последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведём индексацию МРОТ с первого января следующего года на 18,5%", — заявил премьер.

Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

Напомним, в начале 2023 года Путин заявил, что рост минимального размера оплаты труда в России в текущем году должен опережать инфляцию. Позднее он также поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров