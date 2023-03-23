Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%

Уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5%. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия будет и далее повышать благосостояние своих граждан. Заявление он озвучил, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.