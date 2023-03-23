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23 марта, 09:33

Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед ГД с отчётом о работе правительства за 2022 год. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед ГД с отчётом о работе правительства за 2022 год. Фото © LIFE / Павел Баранов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед Государственной думой с отчётом о работе правительства за 2022 год рассказал, что индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа практически на 17% позволила сохранить доходы 15 млн человек.

"В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с МРОТ. Он увеличился практически на 17%, а значит, доходы 15 млн человек удалось сохранить", — отчитался глава кабмина.

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Ранее в ходе выступления Мишустин отметил, что российская экономика выдержала удар и вновь вышла на траекторию роста. По его мнению, в 2024 году РФ обгонит развитые страны по темпам роста ВВП.

Андрей Бражников
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