Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед Государственной думой с отчётом о работе правительства за 2022 год рассказал, что индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа практически на 17% позволила сохранить доходы 15 млн человек.

"В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с МРОТ. Он увеличился практически на 17%, а значит, доходы 15 млн человек удалось сохранить", — отчитался глава кабмина.