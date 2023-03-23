Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед ГД с отчётом о работе правительства за 2022 год. Фото © LIFE / Павел Баранов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед Государственной думой с отчётом о работе правительства за 2022 год рассказал, что индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа практически на 17% позволила сохранить доходы 15 млн человек.
"В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с МРОТ. Он увеличился практически на 17%, а значит, доходы 15 млн человек удалось сохранить", — отчитался глава кабмина.
Ранее в ходе выступления Мишустин отметил, что российская экономика выдержала удар и вновь вышла на траекторию роста. По его мнению, в 2024 году РФ обгонит развитые страны по темпам роста ВВП.