Эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

В России в 2023 году снижение ВВП может составить не 2,8%, как ожидалось ранее, а всего 1-1,5%. К такому выводу пришли специалисты кредитно-рейтингового агентства АКРА.

АКРА опубликовала обновлённый базовый макроэкономический прогноз, а также его возможные сценарии на 2023-2025 годы. Если опираться на базовый вариант, специалисты видят в 2023 году снижение ВВП на 1-1,5%, в 2024-м рост на 0,8-1,8%, а в 2025 году — на 0,4-1,6%. Это довольно позитивный сценарий, если учесть, что в прошлом году аналитики считали, что в 2023 году ВВП снизится на 2,8%, а годом позже увеличится на 1,3%. Вместе с тем рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в 2023 году на фоне роста 2,8% в прошлом.

По подсчётам АКРА, средняя цена нефти марки Urals в этом году составит 62–65 долларов за баррель. В следующие два года цена увеличится до 65–75 долларов за баррель.

Вместе с тем АКРА прогнозирует рост реальных располагаемых доходов России на 1,1–1,9% в этом году. А инфляция в России замедлится до 6,3–6,7% в этом году на фоне 11,9% в 2022-м.

"Главным количественным изменением наших ожиданий стал пересмотр в сторону повышения прогноза по динамике ВВП на 2023 год. Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за полный год снизится", — утверждают директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор - руководитель группы Елена Анисимова.

По данным экспертов, есть ряд основных факторов, которые влияют на прогноз годового спада реального ВВП. Среди них — сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также бюджетные планы. По данным аналитиков, в 2023 году расходы в номинальном выражении должны сократиться на 5%, а в реальном на 10%.

По данным специалистов, существуют два альтернативных сценария развития событий. Пессимистичный рисует картину спада ВВП в 2023 году 2,4-3,2%, в 2024 году рост на 2-3%, ещё через год на 0,4-1,4%. А вот по оптимистичному прогнозу, в 2023 году рост ВВП составит 0,6-1,4%, годом позже — 1,5-2,5%, а в 2025 году — 1,4-2,6%. По данным Минэкономразвития , в ближайшие два года предполагается снижение ВВП РФ на 0,8%.