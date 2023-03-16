Названо число переехавших в Армению россиян, которые подняли её ВВП на 3%

Примерно 108–110 тысяч россиян переехали в Армению за минувший год, тем самым значительно повлияв на рост её экономики. Об этом сообщил министр экономики республики Ваган Керобян в интервью изданию "Ведомости".

"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание. Кроме этого, в прошлом году открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, не считая 4000 бизнесов, зарегистрированных в форме ИП", — уточнил министр.

Как отметил Керобян, в среднем россияне за год открывают 500 предприятий в республике с разными масштабами — в некоторых работают 600–700 человек, в других может числиться всего один сотрудник. Дополнительный приток средств клиентов в банковскую систему Армении в 2022 году достигает трёх миллиардов долларов.

По словам министра, благодаря переезду россиян был обеспечен значительный рост армянской экономики: из общего прироста в 12,6% более 3%.