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10 марта, 09:50

Песков призвал не преувеличивать число покинувших страну россиян

Есть россияне, которые моментально реагируют на те или иные события. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал граждан, которые покинули страну, и призвал не преувеличивать число таких людей.

Так, корреспонденты указали, что отдельные граждане уехали в Грузию после объявления частичной мобилизации, а теперь активно возвращаются назад после беспорядков. В ответ на это Песков заявил, что люди довольно часто уезжают и приезжают, а некоторые из них делают это весьма "реактивно" и с лёгкостью.

"С лёгкостью на короткую и среднюю перспективу меняется место жительства. Не думаю, что это тенденция, и не нужно преувеличивать количество людей, но такие граждане есть, они свободны в своих передвижениях", — сказал он в беседе с журналистами.

Кого из уехавших россиян ждёт большой налог

Кого из уехавших россиян ждёт большой налог

Ранее стало известно, что в Минфине отказались от идеи облагать НДФЛ по ставке 30% доходы тех россиян, кого отечественные работодатели официально перевели на удалённый режим работы. В то же время ведомство за то, чтобы в ряде случаев взимать повышенный налог с гонораров уехавших фрилансеров.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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