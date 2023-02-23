Профессор Сафонов: Повышение МРОТ поможет избавиться от категории "работающие бедные"

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит избавиться от такой категории населения, как "работающие бедные". Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

"МРОТ — это базовая ставка, которая формирует систему оплаты труда в стране, это тот регулятор, который позволяет сделать более социально справедливым распределение доходов от труда. И в конце концов, это борьба с таким очень неблагополучным явлением, как работающие бедные", — отметил он.

Эксперт добавил, что в условиях, когда внешние рынки по "традиционным товарам" для РФ сильно ограничены, а страна стремится развивать импортозамещение, необходимо поддерживать внутренний потребительский спрос. По словам специалиста, повышение МРОТ более высокими темпами, чем инфляция, является попыткой пойти "по сценарию Китая". Дело в том, что Пекин начал реализовывать эту идею восемь лет назад, когда "пределы экспансии на мировые рынки" за счёт дешёвой рабочей силы закончились.