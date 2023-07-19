Российский учёный ответил, стоит ли сдавать путёвки из-за обещанного Стамбулу землетрясения

Вероятность того, что землетрясение, к которому сейчас готовятся в Стамбуле, будет таким же разрушительным, как в начале года, крайне мала. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом учёный, ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин.

Он пояснил, что на востоке или на севере Анатолийской плиты землетрясения бывают очень часто. Это сейсмически активный регион земного шара, но чего-то глобального на этот раз учёные не прогнозируют. При этом Жигалин признал, что турки всегда должны быть "чуточку наготове", раз уж у них такая геологическая предрасположенность.

"Это постоянный очаг перманентного возмущения, и там всегда нужно этого ждать. А так, чтобы два таких события подряд, это маловероятно. Предыдущее сильное землетрясение — до февральского — было 39 лет тому назад. И наши сейсмологи, довольно серьёзные, раньше чем плюс-минус через 30 лет повторения таких событий не ожидают", — отметил собеседник Лайфа.

Какой-либо опасности для туристов в связи с предупреждением турецких властей российский учёный тоже не видит.

"Если там и будут такие события, то это будет всё равно на востоке Турции, где курортных мест нет", — добавил он.