Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла на выходных после обрушившихся ливней

В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве будет облачная и дождливая погода. Об этом заявил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.

"В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +21 °С. В воскресенье, 23 июля, будет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +20 °С", — пообещал Ганьшин.

В субботу в Москве скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 1,5 м/с. По словам Ганьшина, среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +26…+31 °С. Наиболее прохладно будет в Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге, где температура не поднимется выше +19… +22 °С.

Погода 22 июля в городах-миллионниках: Волгоград — облачно с прояснениями, +30 °С; Воронеж — облачно с прояснениями, +24 °С; Екатеринбург — дождь, +22 °С; Казань — небольшой дождь, +21 °С; Красноярск — облачно с прояснениями, +28 °С; Москва — облачно с прояснениями, +21 °С; Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +22 °С; Новосибирск — небольшой дождь, +25 °С; Омск — облачно с прояснениями, +26 °С; Пермь — ливни, +19 °С; Ростов-на-Дону — малооблачно, +31 °С; Самара — облачно с прояснениями, +24 °С; Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +20 °С; Уфа — ливни, +23 °С; Челябинск — пасмурно, +24 °С.