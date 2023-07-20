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20 июля, 04:00

Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла на выходных после обрушившихся ливней

"Яндекс.Погода": В Москве выходные будут облачными и дождливыми

В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве будет облачная и дождливая погода. Об этом заявил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.

"В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +21 °С. В воскресенье, 23 июля, будет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +20 °С", — пообещал Ганьшин.

В субботу в Москве скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 1,5 м/с. По словам Ганьшина, среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +26…+31 °С. Наиболее прохладно будет в Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге, где температура не поднимется выше +19… +22 °С.

Погода 22 июля в городах-миллионниках:

Волгоград — облачно с прояснениями, +30 °С;

Воронеж — облачно с прояснениями, +24 °С;

Екатеринбург — дождь, +22 °С;

Казань — небольшой дождь, +21 °С;

Красноярск — облачно с прояснениями, +28 °С;

Москва — облачно с прояснениями, +21 °С;

Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +22 °С;

Новосибирск — небольшой дождь, +25 °С;

Омск — облачно с прояснениями, +26 °С;

Пермь — ливни, +19 °С;

Ростов-на-Дону — малооблачно, +31 °С;

Самара — облачно с прояснениями, +24 °С;

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +20 °С;

Уфа — ливни, +23 °С;

Челябинск — пасмурно, +24 °С.

Погода 23 июля в городах-миллионниках:

Волгоград — облачно с прояснениями, +31 °С;

Воронеж — небольшой дождь, +21 °С;

Екатеринбург — облачно с прояснениями, +22 °С;

Казань — облачно с прояснениями, +23 °С;

Красноярск — пасмурно, +25 °С;

Москва — небольшой дождь, +20 °С;

Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +22 °С;

Новосибирск — небольшой дождь, +24 °С;

Омск — облачно с прояснениями, +27 °С;

Пермь — облачно с прояснениями, +22 °С;

Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +30 °С;

Самара — облачно с прояснениями, +24 °С;

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +19 °С;

Уфа — облачно с прояснениями, +23 °С;

Челябинск — облачно с прояснениями, +24 °С.

Россиянам объяснили, ждать ли летом пожароопасной погоды в центре страны

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Лайф сообщал, что 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Улицы в центре столицы оказались затоплены. В результате непогоды на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках. Синоптики сообщили, что за последние сутки в Москве выпала треть всей июльской нормы осадков.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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