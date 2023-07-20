Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла на выходных после обрушившихся ливней
"Яндекс.Погода": В Москве выходные будут облачными и дождливыми
В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве будет облачная и дождливая погода. Об этом заявил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.
"В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +21 °С. В воскресенье, 23 июля, будет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +20 °С", — пообещал Ганьшин.
В субботу в Москве скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 1,5 м/с. По словам Ганьшина, среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +26…+31 °С. Наиболее прохладно будет в Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге, где температура не поднимется выше +19… +22 °С.
Погода 22 июля в городах-миллионниках:
Волгоград — облачно с прояснениями, +30 °С;
Воронеж — облачно с прояснениями, +24 °С;
Екатеринбург — дождь, +22 °С;
Казань — небольшой дождь, +21 °С;
Красноярск — облачно с прояснениями, +28 °С;
Москва — облачно с прояснениями, +21 °С;
Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +22 °С;
Новосибирск — небольшой дождь, +25 °С;
Омск — облачно с прояснениями, +26 °С;
Пермь — ливни, +19 °С;
Ростов-на-Дону — малооблачно, +31 °С;
Самара — облачно с прояснениями, +24 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +20 °С;
Уфа — ливни, +23 °С;
Челябинск — пасмурно, +24 °С.
Погода 23 июля в городах-миллионниках:
Волгоград — облачно с прояснениями, +31 °С;
Воронеж — небольшой дождь, +21 °С;
Екатеринбург — облачно с прояснениями, +22 °С;
Казань — облачно с прояснениями, +23 °С;
Красноярск — пасмурно, +25 °С;
Москва — небольшой дождь, +20 °С;
Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +22 °С;
Новосибирск — небольшой дождь, +24 °С;
Омск — облачно с прояснениями, +27 °С;
Пермь — облачно с прояснениями, +22 °С;
Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +30 °С;
Самара — облачно с прояснениями, +24 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +19 °С;
Уфа — облачно с прояснениями, +23 °С;
Челябинск — облачно с прояснениями, +24 °С.
Лайф сообщал, что 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Улицы в центре столицы оказались затоплены. В результате непогоды на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках. Синоптики сообщили, что за последние сутки в Москве выпала треть всей июльской нормы осадков.
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