7 звёзд, обожающих выставлять в соцсетях свои голые фото, ведь кроме фигуры похвастаться нечем

Такое чувство, как стыд, знаменитостям незнакомо. Сняться обнажённым, сыграть в эротической сцене — обычное дело. А если ещё тратить кучу сил и денег на себя любимого, так и тянет потом поделиться результатом со всем миром. К примеру, совсем недавно фото своих голых ягодиц выложил эпатажный певец Прохор Шаляпин, чем вызвал одновременно и восторг, и недовольство подписчиков.

В желании продемонстрировать главное достоинство, которым наделили природа, упорные тренировки и пластические хирурги, музыкант не одинок. Порадовать поклонников дерзкими и порой немного вульгарными образами стремятся многие звёзды. Вот несколько по-настоящему красивых девушек, которые обожают выставлять на общественный суд свои прелести.

1. Анна Седокова

















Популярная певица Анна Седокова одна из представительниц отечественного шоу-бизнеса, которая совершенно не испытывает стеснения и часто выкладывает в соцсетях довольно откровенные фото и видео. Некоторые вызывают массу восхищённых отзывов, а вот другие могут навлечь гнев и недовольство публики за слишком смелые образы и чрезмерную вульгарность. Однако, учитывая, что звезде 40 лет, выглядит она действительно потрясающе.

2. Ирина Шейк















Российская супермодель и актриса Ирина Шейк к 37 годам тоже имеет тело мечты. Её шикарные формы приковывают взгляды и восхищают миллионы. А популярные бренды готовы платить огромные гонорары, чтобы знаменитость снялась в рекламе их продукции. Свою фигуру Ирина определённо считает если не главным, то одним из важнейших достоинств, а потому нередко публикует в соцсетях откровенные снимки.

3. Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)













Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, в 37 лет тоже имеет фигуру, которой может позавидовать любая девушка. Поэтому совсем не удивительно, что певица гордится своими формами, отчего и не прочь продемонстрировать их подписчикам. Бикини, откровенные наряды, смелые образы, как правило, воспринимаются с восторгом. Хотя порой звезда и переходит грань допустимого, чем вызывает хейт и недовольство высокоморальной публики.

4. Ким Кардашьян

















Американская звезда, прославившаяся благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашьян", Ким уже много лет поражает всех своими пышными формами, которыми сложно не восхищаться. Актриса прилагает немало усилий, чтобы в 42 года выглядеть молодо и подтянуто. Пожелав завести детей, она даже воспользовалась услугами суррогатной матери, чтобы не испортить фигуру. Думаем, оно того стоило. Хотя некоторые фото откровенно пошлые.

5. Ольга Бузова











Российской телеведущей и певице Ольге Бузовой тоже 37 лет. К своему возрасту она добилась большого успеха и популярности, однако так и не смогла найти настоящей любви. По этой причине многие хейтеры считают тягу девушки к оголению на фото желанием привлечь в свои сети очередного мужчину и наконец уже выйти замуж. Однако Оля действительно хорошо выглядит, так отчего же это не продемонстрировать? А если удастся убить одним выстрелом двух зайцем, ещё лучше.

6. Эмили Ратаковски



















32-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски имеет просто потрясающую фигуру и невероятную тягу к оголению. Её частично или полностью обнажённые снимки появляются в соцсетях практически каждый день. Даже беременность не стала препятствием для столь откровенных образов. Наоборот, многие отметили, что Эмили начала раздеваться сильнее и чаще, находясь в интересном положении. Прямо как Рианна. А учитывая, как быстро звезда вернула прежнюю фигуру после родов, становится ясно: Ратаковски тратит действительно много сил на поддержание себя в идеальной форме. И прятать такие усилия от мира просто грешно.

7. Анастасия Волочкова













Такого же мнения, что и Ратаковски, судя по всему, придерживается российская королева шпагата Анастасия Волочкова. Известно, что звезда тренируется с раннего детства и в свои 47 имеет идеальную растяжку и стройную, подтянутую фигуру, которую не прочь показать поклонникам. Конечно, звезда получает в свой адрес массу хейта, однако немало у неё и поклонников, которые всегда готовы поддержать и отметить грацию и изящность движений балерины.