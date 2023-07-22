Жена автора хита "Рюмка водки на столе" покончила с собой в 37 лет

Супруга певца Евгения Григорьева, более известного под псевдонимом Жека, покончила с собой. Как пишет Starhit со ссылкой на источник в окружении артиста, Елизавета Крапивина ушла из жизни накануне, 21 июля. Ей было 37 лет.

Елизавета Крапивина. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / egrigoriev

У Евгения остались дочка, а также два сына от первого брака. С Елизаветой они поженились в 2021 году, спустя 12 лет отношений.

Евгению Григорьеву 57 лет. Свою популярность он обрёл в том числе как автор хита "Рюмка водки на столе", который исполняет Григорий Лепс. Жека выступает по всей России и имеет несколько премий: "Звёзды "Дорожного радио", "Шансон года" и "Достойная песня".