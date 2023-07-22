Четырёхлетний сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в Турции

Четырёхлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова рассек голову в Турции и был госпитализирован, рассказала телеведущая в одной из социальных сетей. По её словам, всё произошло, когда ребёнок неудачно облокотился на пуфик.

"Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него — и сын приземлился затылком на скос ступеньки", — пишет телеведущая.