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22 июля, 13:00

Четырёхлетний сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в Турции

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о госпитализации своего сына в Турции

<p>Рассекшего голову сына Регины Тодоренко госпитализировали в Турции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / reginatodorenko</p>

Рассекшего голову сына Регины Тодоренко госпитализировали в Турции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / reginatodorenko

Четырёхлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова рассек голову в Турции и был госпитализирован, рассказала телеведущая в одной из социальных сетей. По её словам, всё произошло, когда ребёнок неудачно облокотился на пуфик.

"Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него — и сын приземлился затылком на скос ступеньки", пишет телеведущая.

По словам Тодоренко, минувшая ночь стала для неё одной из самых худших и тяжёлых в жизни. На данный момент здоровью сына ничего не угрожает, но она всё равно "чувствует себя хреновой матерью".

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Напомним, власти Украины ввели против Регины Тодоренко санкции, в частности, блокирующие её активы в стране. Тем не менее она планирует посетить родную Одессу.

Матвей Константинов
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