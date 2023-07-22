Четырёхлетний сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в Турции
Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о госпитализации своего сына в Турции
Рассекшего голову сына Регины Тодоренко госпитализировали в Турции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / reginatodorenko
Четырёхлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова рассек голову в Турции и был госпитализирован, рассказала телеведущая в одной из социальных сетей. По её словам, всё произошло, когда ребёнок неудачно облокотился на пуфик.
"Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него — и сын приземлился затылком на скос ступеньки", — пишет телеведущая.
По словам Тодоренко, минувшая ночь стала для неё одной из самых худших и тяжёлых в жизни. На данный момент здоровью сына ничего не угрожает, но она всё равно "чувствует себя хреновой матерью".
Напомним, власти Украины ввели против Регины Тодоренко санкции, в частности, блокирующие её активы в стране. Тем не менее она планирует посетить родную Одессу.