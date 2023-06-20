Тодоренко заявила, что планирует посетить Украину
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о планах посетить Одессу
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Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что планирует посетить Одессу. Об этом она написала в соцсетях.
"Да, конечно", — написала звезда "Орла и Решки", отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей в комментариях.
Одесса — родина Регины Тодоренко. Там телеведущая родилась, окончила школу и училась в морском университете. Однако душа девушки всегда лежала к актёрскому мастерству, поэтому Тодоренко забрала документы из вуза, переехала в Киев, где поступила в театральное училище. В Одессе у телеведущей остались родители и другие родственники.
Сейчас Регина Тодоренко проживает в России. На родине против неё ввели санкции, в числе которых блокирование украинских активов, запрет торговых операций и вывод капитала из страны, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде и ограничение на приобретение земельных участков.