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20 июня, 10:26

Тодоренко заявила, что планирует посетить Украину

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о планах посетить Одессу

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko, alanya.photographer</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko, alanya.photographer

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что планирует посетить Одессу. Об этом она написала в соцсетях.

"Да, конечно", — написала звезда "Орла и Решки", отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей в комментариях.

Одесса — родина Регины Тодоренко. Там телеведущая родилась, окончила школу и училась в морском университете. Однако душа девушки всегда лежала к актёрскому мастерству, поэтому Тодоренко забрала документы из вуза, переехала в Киев, где поступила в театральное училище. В Одессе у телеведущей остались родители и другие родственники.

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Сейчас Регина Тодоренко проживает в России. На родине против неё ввели санкции, в числе которых блокирование украинских активов, запрет торговых операций и вывод капитала из страны, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде и ограничение на приобретение земельных участков.

Максим Плетнёв
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