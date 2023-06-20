Тодоренко заявила, что планирует посетить Украину

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что планирует посетить Одессу. Об этом она написала в соцсетях.

"Да, конечно", — написала звезда "Орла и Решки", отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей в комментариях.

Одесса — родина Регины Тодоренко. Там телеведущая родилась, окончила школу и училась в морском университете. Однако душа девушки всегда лежала к актёрскому мастерству, поэтому Тодоренко забрала документы из вуза, переехала в Киев, где поступила в театральное училище. В Одессе у телеведущей остались родители и другие родственники.