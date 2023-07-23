Как нацисты проводили оккультные эксперименты и напугали Британию Оглавление Тринадцать крыльев Тевтонского ордена Жуткая лаборатория Проклятие Британии Смерть оккультиста Подземелья Калининграда (а когда-то Кёнигсберга) хранят множество жутких тайн, одной из которых стала "Лаборатория-13" — место, где нацисты проводили чудовищные оккультные эксперименты, целью которых было порабощение всего мира. 29861 29861 Фото © Shutterstock

Тринадцать крыльев Тевтонского ордена

Кёнигсберг всегда был центром германской мистики. Основанный 800 лет назад, этот город казался остриём, направленным в сердце славянского мира. С этого плацдарма тевтонские рыцари ходили в крестовые походы на Русь, главной целью которых и тогда было одно — уничтожение славян, разграбление поселений и заселение земель германцами. Знаменитый гитлеровский "поход на Восток" — "Дранг нах Остен" (Drang nach Osten) начался ещё тогда. Не только древний орден тамплиеров мог похвастаться тайнами и особым мистическим путём, который исповедовали его рыцари. В Тевтонском ордене, появившемся одновременно с тамплиерами, было не меньше тайн, но гораздо больше чёрной магии, алхимии и оккультизма, совершенно недопустимых среди истинных христиан.

В центре Калининграда было основано поселение чернокнижников, которым покровительствовали тевтонские магистры. Фото © Wikipedia

Очевидно, русских германцы христианами не считали и изначально именно против них на острове Кнайпхов (ныне остров Канта), расположенном в центре Калининграда, было основано поселение чернокнижников, которым покровительствовали тевтонские магистры. Этим они решали сразу две задачи: пытались духовно воздействовать на непокорных соседей, не желавших освобождать земли, и укрывали опальных магов на окраине своих земель, подальше от духовных лиц и папских надзирателей. Так что пока по всей Европе Священная инквизиция отлавливала пособников дьявола и сжигала их на кострах, на острове Кнайпхов они преспокойно занимались зловещими делами, выращивая в подвалах гомункулусов и превращая ртуть в золото.

У оккультистов Германии Кёнигсберг пользовался особой славой. Во-первых, он был основан на месте древнего прусского поселения по знамению — солнечному затмению. Во-вторых, с Кёнигсбергом была неразрывно связана "чёртова дюжина" — число "13". Именно 13 получалось, если сложить вместе все цифры года основания города — 1255. Любопытно, что даже начало Второй мировой войны тоже связано с датой основания города — первый камень в основание замка Кёнигсберг был заложен 1 сентября. Как считает местный исследователь Сергей Трифонов, закладка замка могла сопровождаться ритуалом так называемой закладной жертвы — убийством ребёнка. Его тело закапывали под будущее строение, а отпечаток его маленькой ножки на одном из кирпичей должен был свидетельствовать о месте захоронения. По сведениям Трифонова, когда развалины королевского замка стали сносить в 1970-х годах, было найдено множество кирпичей с отпечатками крохотных детских ножек.

Чернокнижники свято чтили число 13 — поговаривали, что количество школ колдунов Кёнигсберга на протяжении веков было равно тринадцати. Деяния магов с острова Кнайпхов были окутаны завесой тайны, но известно, что на острове была школа ведьм "Куклы старой Магды", в которой колдуны достигли совершенства в нанесении людям вреда с помощью магических кукол-двойников.

Жуткая лаборатория

Те, кому хоть раз удалось побывать в "Лаборатории-13" и остаться в живых, подтверждали: не было ни одной пусть даже самой чёрной, самой страшной оккультной практики, которую нацисты не изучили бы. Фото © Getty Images / KEYSTONE-FRANCE / Gamma-Rapho

Именно колдунам и их покровителям тевтонцам следует сказать спасибо за обширные подземелья Кёнигсберга, которые, словно нити таинственной паутины, опутывали всё пространство под городом. Поэтому немудрено, что именно здесь, в Кёнигсберге, Гитлер приказал основать "Лабораторию-13", способную, как он верил, создать оружие, подчиняющее нацистам психику человека и его душу.

Новые кёнигсбергские колдуны чтили традиции пращуров. Число 13 тоже было для них священным. Настолько, что, когда на исходе Великой Отечественной войны комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш закончил строительство своего личного бункера, свой кабинет он разместил в тринадцатой комнате. Весьма символично, если учитывать, какие страшные, поистине дьявольские дела творили фашисты на оккупированных землях.

Оккультная лаборатория нацистов располагалась на всё том же острове Кнайпхов по адресу Кёнигсберг, 13 и занимала четыре старых здания в 300 метрах от Кафедрального городского собора и имела обширные подземные лаборатории.

Известно, что за 13 дней до вторжения нацистов в СССР все астрологи и предсказатели Кёнигсберга были убиты. Одних застрелили при "попытке ограбления", другие неожиданно для друзей выпали из окон, третьи "свели счёты с жизнью". Видимо, оккультисты III рейха таким образом зачистили город, освободив его для своих "специалистов".

О том, чем именно занимались нацисты в подземельях Кёнигсберга, 13, известно мало. После войны архивы лаборатории были полностью утрачены — скорее всего, они так и остались в затопленных подземельях. Но кое-какая информация всё равно просочилась.

Известно, что в "Лаборатории-13" нацисты пытались объединить европейский оккультизм с восточным — в 1943 году на улицах города были замечены буддийские монахи, привезённые нацистами с Тибета. Изготовление мистических дудочек из костей побеждённых врагов или ритуальных барабанов из вздувшихся трупов — всё это казалось нацистам подходящими инструментами для воздействия на славян.

Те, кому хоть раз удалось побывать в "Лаборатории-13" и остаться в живых, подтверждали: не было ни одной пусть даже самой чёрной, самой страшной оккультной практики, которую нацисты не изучили бы со всем тщанием и скрупулёзностью, на которую только были способны дотошные немцы. Они привозили в лабораторию живых и мёртвых людей, мёртвых животных и части их тел и ставили над ними различные эксперименты. В одном из помещений в колбах во множестве хранились глаза всех живых существ на Земле, которые нацистам удалось раздобыть, — якобы эти глаза позволяли увидеть будущее.

Проклятие Британии

Премьер-министр Британии Черчилль всерьёз обсуждал использование оккультных методов для борьбы с нацистами. Фото © Getty Images / Evening Standard

Известно, чтобы была возрождена школа "Куклы старой Магды", колдуны III рейха создавали магические куклы врагов в полный рост, а затем пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта, Черчилля, на советских полководцев и политиков. Кукол сжигали, топили, втыкали в них серебряные иглы с янтарными наконечниками, бормотали заклятья.

Какого-нибудь коммуниста-атеиста из СССР это могло бы насмешить, но, например, премьер-министр Британии Черчилль воспринял это более чем серьёзно: в 1940 году на заседании кабинета министров он всерьёз обсуждал использование подобных методов для борьбы с нацистами, а узнав о колдовских ритуалах кёнигсбергских колдунов, велел стереть город с лица земли бомбардировками. Но по удивительному стечению обстоятельств все четыре здания "Лаборатории-13" выстояли под массированным бомбометанием, а вот Кафедральный собор, с которым они соседствовали, был разбомблён до основания.

На месте разрушенного храма оккультисты провели ритуал проклятия Британии, на котором заставили присутствовать пленных английских лётчиков. Для ритуала была изготовлена копия древнейшей английской реликвии — свадебной короны принцессы Бланш, в ней дочь короля Генриха IV в XIV веке пошла под венец. Для её изготовления использовали золото мертвецов, в том числе зубные коронки жертв концлагерей. Этот "символ чистоты и невинности" надели на голову старой беззубой карги, которую трижды, словно на венчании, обвели вокруг разрушенного собора. После чего корона была брошена на камни мостовой и растоптана грубыми немецкими сапогами. Её остатки — золотые обломки и драгоценные камни — были разложены по 13 чёрным замшевым мешочкам и развезены в 13 разных мест.

Вроде бы ерунда, а вот поди ж ты — Уинстона Черчилля так и не избрали повторно, а Британская империя хоть и вышла из войны номинальным победителем, стремительно развалилась, лишившись всех своих колоний.

Смерть оккультиста

О том, чем именно занимались нацисты в подземельях Кёнигсберга, 13, известно мало. Фото © Getty Images / ullstein bild / ullstein bild

Известно, что с "Лабораторией-13" оказалась связана жизнь и смерть известного нацистского провидца Ганса Шурра. Какие именно опыты проводил фашист в Кёнигсберге, неизвестно, но без него не обходилось ни одно строительство в городе. Шурр придавал большое значение планам городов и верил, что через здания и другие объекты можно влиять на судьбы людей и даже убивать их внутри домов.

Сам он совершенно точно предсказал падение Берлина в мае 1945 года и взятие Кёнигсберга, которым, по его словам, советские войска должны были завладеть в апреле 1945 года "в три дня". Так оно и произошло. Известно, что, когда город был взят, комендант Кёнигсберга фон Ляш воскликнул: "Это совершенно невероятно и сверхъестественно!"

Ганс Шурр пал жертвой собственных гипотез и предсказаний. Чтобы его пророчество о падении Берлина не сбылось, Гитлер приказал его убить. Что и было исполнено 13 апреля 1945 года на Северном вокзале Кёнигсберга. Оккультиста застрелил в затылок офицер СС.

Дальнейшая судьба "чёрных колдунов Кёнигсберга" покрыта мраком. Одни считают, что американцы вывезли их к себе, а другие готовы поклясться, что большинство из них погибло в затопленных катакомбах "Лаборатории-13" под Кёнигсбергом. Туда им и дорога.

Авторы Александр Лаврентьев