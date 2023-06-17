Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест

Суд отправил супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева под домашний арест. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков и нападении на полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

"Вину он не признал, от дачи показаний отказался. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.