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17 июня, 13:48

Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест

<p>Актриса Кристина Бабушкина и её муж Андрей Гацунаев. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Актриса Кристина Бабушкина и её муж Андрей Гацунаев. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Суд отправил супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева под домашний арест. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков и нападении на полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Супруг актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Вину он не признал, от дачи показаний отказался. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.

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Напомним, актрису Кристину Бабушкину задержали в Москве, при ней правоохранители обнаружили пакетик с порошком. В отношении её мужа Андрея Гацунаева возбуждено два уголовных дела.

Илья Суриков
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