Наркодилера – фаната "Бумажного дома" задержали в Подмосковье
SHOT: В Химках нашли наркотики в пакетах с героями сериала "Бумажный дом"
В подмосковных Химках задержали мужчину, в квартире которого нашли пакеты с героями сериала "Бумажный дом", в них были наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.
Фаната испанского криминального сериала стали подозревать в наркоторговле недавно. Прибывшие к нему правоохранители обнаружили в квартире 60 зип-пакетов различного объёма с белым порошком внутри, шесть полиэтиленовых пакетов с растительным веществом, а также несколько единиц кухонных весов со следами наркотиков и множество упаковочного материала. Также найдены три брикета спрессованных запрещённых веществ и поддельное удостоверение следователя.
Правоохранителям предстоит установить вес и виды найденного "добра", всё это уже отправлено на экспертизу. А против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков", ему грозит до восьми лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По данным следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.