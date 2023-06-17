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17 июня, 09:31

Наркодилера – фаната "Бумажного дома" задержали в Подмосковье

SHOT: В Химках нашли наркотики в пакетах с героями сериала "Бумажный дом"

В подмосковных Химках задержали мужчину, в квартире которого нашли пакеты с героями сериала "Бумажный дом", в них были наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Фаната испанского криминального сериала стали подозревать в наркоторговле недавно. Прибывшие к нему правоохранители обнаружили в квартире 60 зип-пакетов различного объёма с белым порошком внутри, шесть полиэтиленовых пакетов с растительным веществом, а также несколько единиц кухонных весов со следами наркотиков и множество упаковочного материала. Также найдены три брикета спрессованных запрещённых веществ и поддельное удостоверение следователя.

Правоохранителям предстоит установить вес и виды найденного "добра", всё это уже отправлено на экспертизу. А против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков", ему грозит до восьми лет колонии.

В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа прошли обыски

В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа прошли обыски

Ранее Лайф рассказывал, как бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По данным следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.

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Kinopoisk.ru

Светлана Оперук
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