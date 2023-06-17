Наркодилера – фаната "Бумажного дома" задержали в Подмосковье

В подмосковных Химках задержали мужчину, в квартире которого нашли пакеты с героями сериала "Бумажный дом", в них были наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Фаната испанского криминального сериала стали подозревать в наркоторговле недавно. Прибывшие к нему правоохранители обнаружили в квартире 60 зип-пакетов различного объёма с белым порошком внутри, шесть полиэтиленовых пакетов с растительным веществом, а также несколько единиц кухонных весов со следами наркотиков и множество упаковочного материала. Также найдены три брикета спрессованных запрещённых веществ и поддельное удостоверение следователя.

Правоохранителям предстоит установить вес и виды найденного "добра", всё это уже отправлено на экспертизу. А против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков", ему грозит до восьми лет колонии.