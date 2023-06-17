"Такого я не ожидала!": Звезда "Кухни" объявила о помолвке
Озвучившая Чебурашку актриса Кузьмина выходит замуж за экскурсовода
Актриса Ольга Кузьмина и ведущий мероприятий Евгений Апанасевич. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / kuzmummy
Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку и известная многим телезрителям по сериалу "Кухня", выходит замуж за ведущего мероприятий и экскурсовода Евгения Апанасевича. Об этой радостной новости артистка сообщила в соцсетях, показав, как возлюбленный делал ей предложение.
Актриса Ольга Кузьмина объявила о помолвке. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / kuzmummy
Для такого трогательного события Апанасевич вывез Кузьмину в Санкт-Петербург, причём до последнего скрывал от неё, куда они отправятся. Пара прогулялась по городу, а затем поднялась на одну из крыш, где ведущий и сделал предложение.
"Такого я, конечно, не ожидала! Думала, мы заселимся и пойдём гулять. А тут невероятный вид, вкусный ужин, самые счастливые эмоции. Жень, я тебя люблю!" — произнесла Кузьмина.
Лайф напоминает, что Кузьмина ранее была замужем за старшим психологом из ОМОНа. Звезда сериала "Кухня" решила развестись с ним в июне 2019 года. У пары есть сын. В 2023-м актриса объявила о второй беременности, она ждёт ребёнка от Апанасевича.