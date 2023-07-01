У чёрта за пазухой: Над какими русскими именами нависает рок судьбы Почему некоторые имена тянут за собой демонический шлейф и как распознать, суеверия это или знак судьбы, который программирует их носителей на серьёзные испытания. 30 июня, 23:42 В Киеве среди ведьм было распространено имя Катерина. Обложка © Shutterstock

Какие имена дают детям

Мода на старинные русские имена или просто экзотические европейские циклична, волны памяти одолевают разные поколения и выносят плеяды Марин, Светлан и Ольг, которых сменяют Мирославы, Евы и Златы, но некоторые из них таят опасность, связанную с пластами культуры и веры в судьбу. Какие из имён хранят не очень спокойную энергетику и чем угрожают своим владельцам, выяснял Лайф.

В XXI веке после повального увлечения экзотическими именами россияне стали возвращаться к традициям и давать детям старинные русские имена: Анастасия, Николай, Елизавета, Иван. Но при выборе такого имени следует быть осторожным, чтобы не привлечь к ребёнку внимание тех энергий, что сбивали человека с ясного и светлого пути.

Рок Боромира, Святослава и Владимира

Какую опасность таят придуманные имена Лютобор и Лютомир. Фото © Shutterstock

Очень модным стало называть детей древнеславянскими именами, оканчивающимися на -слав, -свят, -мир, -бор. Но каждое из этих имён несёт свою карму. Например, имя Святобор было распространено у западных славян в Померании (Поморье) и на острове Рюген. Большая часть исторических персонажей с этим именем была убита в расцвете лет.

Яромир (jaroměrъ/jaromirъ) — древнее славянское имя, связанное с силой бога Яра (Ярилы), — в нём открываются не только свет и тепло, но и буйство, неудержимость и сила, сокрушающая мироздание. С именем Святополк в русском языке прочно связано определение "окаянный". Это коварный и жестокий братоубийца, властолюбец, не останавливающийся ни перед чем для достижения цели.

Ещё более опасными считаются придуманные имена Лютобор и Лютомир. Иногда пишут, что имя Лютомир встречается в "Повести временных лет", но это неправда. Там есть Владимир, Стемир, Творимир, Казимир, Остромир, но ни Лютобора, ни Лютомира нет.

Корень "лют-" связывает мальчика с мифическим "Лютым зверем" — славянским чудищем, которое однажды едва не убило князя Владимира Мономаха на охоте. "Лютый зверь вскочил мне на бёдра и коня со мною опрокинул, — писал князь в "Поучении..." своим детям. — И Бог сохранил меня невредимым". Нужно быть осторожными с именами, оканчивающимися на "-мир", так как этот корень может означать не только "мир" как вселенную, но имеет общий корень с глаголом "умирать".

А вот имя Огнеслав (Огњеслав) — реальное славянское имя. Оно связывает юношу с кузнечным ремеслом и может сделать его мастеровитым и изобретательным. На Руси Огнеславов крестили Игнатиями.

Судьба имён Василиса, Марья, Варвара, Емеля

Считается, что девицы с именами Варвара, Василиса и Авдотья умели превращаться в животных. Фото © Shutterstock

"Сказка ложь, да в ней намёк", — говорили в старину и были правы. Среди персонажей, связанных с колдовством, ворожбой и умением "перекидываться", то есть обращаться в животных или предметы, часто встречались девицы с именами Варвара, Василиса и Авдотья. С именем Василиса был прочно связан эпитет "премудрая", что говорило о её связи с другими мирами. С именем Варвара связывали чародейную силу и умение наводить на людей морок. Авдотья издревле считалась на Руси ведьмой — она водила дружбу с русалками и водяными.

А вот Анастасия, Марфа и Марья были женщинами-воительницами. Если они и наводили чары на людей, то только с помощью своих женских штучек, распустив косы и захомутав ими суженых.

Оборотнем считался герой русских былин Вольга — во время боя он превращался то в медведя, то в волка. Ставр умел играть на гуслях и наводить на других тоску-печаль. Имя Емельян (Емеля) было связано на Руси с ленью (Емеля на печи), с хвастовством ("Мели, Емеля, твоя неделя") и беспробудным, чёрным пьянством ("Емельян всегда пьян").

Значения имён Олеся, Яна, Иван

Особой силой обладают женщины, названные именами, произошедшими от мужских. Это Любомира, Степанида, Олеся, Яна, Евлампия, Иванна, Евдокия, Федора. Фото © Shutterstock

Вплоть до середины XX века старожилы рассказывали этнографам об односельчанах — ведьмаках и ведьмах. Верили, что особой силой обладают женщины, названные именами, произошедшими от мужскихособой силой обладают женщины, названные именами, произошедшими от мужских. Это Любомира, Степанида, Олеся, Яна, Евлампия, Иванна, Евдокия, Федора.

Жители Белоруссии верили, что ведьма — это простая баба, которая умеет колдовать. Её узнавали по приметам: жила на отшибе, была либо крива, либо хрома, имела густые сросшиеся брови или волосатые ноги. "Волосы церные, глаза церные, цкура вся цёмная".

Жительница Волгоградской области рассказывала учёным, что её мать, будучи ребёнком, видела, что соседка по имени Федора "перекидывалась" в собаку. Ведьма убедилась, что дети спят, вынула красную шкатулку, достала 12 ножей, открыла окно, приложила ножи по кругу к косяку, а в оставшееся отверстие "перепрокинулась" вперёд головой и побежала собакой.

Жительница села Рыбинка рассказывала, что её дед застукал ведьму – соседку Ленку. Она приходила к ним в хлев и воровала молоко, сдаивая корову. Хозяин ничего не мог поделать — он караулил женщину, но она заговаривала с ним, он отвечал, делался недвижим и не мог помешать. По местным поверьям, с ведьмой разговаривать нельзя — "надо её сразу бить".

В Заонежье в XX веке была колдунья по имени Татьяна, мимо которой не мог проехать ни один свадебный поезд — опрокидывались телеги и сани. Чтобы ехать дальше, следовало дать ведьме подарок. Здесь же жил колдун-мельник Иван Титов — его боялись местные жители и не могли арестовать сотрудники НКВД, он наводил на них морок.

В Киеве среди ведьм было распространено имя Катерина (Катрина, Катруся). В Пермском крае в селе Дмитриевском жители рассказывали этнографам о том, как мучилась перед смертью односельчанка Лидия — она была колдунья и не могла умереть. В молодости славилась тем, что могла "заездить" любого парня: "Залюбит какого парня, уйдёт за три-четыре километра, сделает что-то, он к ней ночью и придёт". За это и поплатилась: её ещё живую начали есть черви.

В Архангельской области ходили рассказы о Ваньке Сибиряке, жившем в начале XX века. Ему приписывали способность лечить порчу и разгонять тучи на праздники: Ванька Сибиряк колдун был здоровый, высокий, крепкий, на Ивана Купалу девки надели сарафаны нарядны. Дождь пошёл. Он вышел, руками машет: "Раскатитесь, разойдитесь!" И дождь прошёл. А в Карелии известны имена реальных колдунов Демьяна и Максима.

Что означают имена Лада, Карина, Елисей и Алёна

Опасными считаются придуманные имена Лютобор и Лютомир. Фото © Shutterstock

В погоне за модой на старославянское прошлое и имена славянских богов не стоит забывать, что у каждого из них есть свои тёмные стороны. Например, женщины с именем Лада, Ладмира (богиня, охранительница домашнего очага) часто бывают неудачливы в браке. Возможно, виной этому становятся гордыня, стремление к веселью и тёмная энергетика имени, которая часто толкает острых на язычок Лад на конфликт внутри семьи.

А может, виной тому жертвоприношения, которые делали богине Ладе некоторые племена славян? Известно, что на горе Богит на границе Тернопольской и Хмельницкой областей археологи нашли останки младенцев, которых принесли в жертву и закопали под изображениями Лады и Макоши.

Имя бога Сварога означает "небесный огонь, согревающий землю". Но огонь может обжигать и уничтожать. Связь с древним божеством может выйти ребёнку боком. В огне страстей сгорит и он сам, и близкие ему люди. Имя славянского бога Святовита связывают с плодородием, земледелием и светом. Его знаком считается белая лошадь. Но ребёнок, названный этим именем, может воспринять от древней сущности склонность к излишествам и порокам — винопитию и телесным удовольствиям.

Имя богини Кары (Карины) встречается в "Слове о полку Игореве". Эта богиня смерти оплакивает умерших, и лингвисты считают, что именно от её имени произошёл глагол "кликушествовать", то есть невольно и невпопад вскрикивать, вопить. Такие женщины считались на Руси одержимыми и подлежали отчитке — особой церемонии по изгнанию из человека злых духов.

Людям с именами Кудеяр и Фома на Руси приписывали силу искать клады. Видимо, Кудеяра этим умением награждали в связи с легендой о разбойнике Кудеяре, укрывшем золотые клады. Имя Фома считали мистическим — его владельцы якобы обладали силой отыскивать колдовские травы и отрывать золото, спрятанное в земле. Считалось, что людей с именами Иван, Алёна и Алексей можно было легко заморочить, то есть навести морок и подчинить своей воле. Вспомните хотя бы сестрицу Алёнушку, которая долгое время сидела и плакала над озерцом о братце Иванушке.

А вот навести морок на Елисея было практически невозможно. Недаром его имя переводится как "спаси Бог". Но есть у имени и другая сторона: у Елисея бывают приступы гнева, которые он не может объяснить, Елисей требователен в любви и часто остаётся одиноким.

Авторы Александр Лаврентьев