От сумы до тюрьмы: какие имена испокон веков носят завсегдатаи камер Несмотря на то, что бывалые тюремщики говорят, что криминальная судьба никак не связана с именами, закономерность всё же есть. Так было испокон веков в России. 23 июня, 23:40 Какие имена испокон веков носят завсегдатаи тюрем. Обложка © Кадр "Отель Гранд Будапешт", режиссёр Уэс Андерсон, сценарист Стефан Цвейг, Уэс Андерсон, Хьюго Гиннесс / Kinopoisk.ru

Каторжане и вечно ссыльные: от Ивана до Дениски

Увы, большая часть имён каторжан и ссыльных навечно сгинула в Лету. Лишь часть из них можно выяснить, читая челобитные каторжан к чиновникам Иркутской губернии. Территория эта раньше простиралась от Урала до Тихого океана. Известно, что в Илимском воеводстве казаком пожелал стать ссыльный Потап Кустов. Он бил воеводе челом и искал себе поручителей. В противном случае место ему могли не дать.

Среди ссыльных крестьян, основавших деревню Смоленщина под Иркутском, были Митка Смоленский и Андрей Иванов. А под Уриком власти выделили пахотную землю крестьянину-уголовнику Дениске Иванову.

В 1691 году второй Иркутский воевода Кислянский требовал прислать к себе следующих ссыльных: Юдку Сидорова и Тимошку Байдикова, а в розыск объявлял сбежавшего Афоньку Семёнова. То есть ссыльные имели имена Потап, Дмитрий, Андрей, Иуда, Тимофей и Афанасий.

Каторжане на Руси. Фото © Public Domain

В 1635 году в Красноярский острог попал зачинщик стрелецкого бунта Фёдор Шкаловитый и подьячий Семён Надеин. Сюда же при царе Алексее Михайловиче были сосланы бояре Многогрешные — Василий и Демьян. При нашествии "чёрных калмыков" Василий даже возглавил оборону острога. Сиживали в Красноярске и поляки: Пётр, Микулий и Иван.

XIX век: от Петра до Юзефа

Даже в начале XX века большая часть заключённых имели имена Василий и Иван. По той простой причине, что вплоть до революции это были самые распространённые имена в Российской империи. Благодаря этому даже в советские времена заключённые называли друг друга Васей. И в этом не было ничего оскорбительного. Что ж тут поделаешь, в характере у Василиев была одна нехорошая черта — иметь на всё своё собственное мнение и доказывать его кулаками. А вот обладатель имени Иван попадал на каторгу чаще по воле случая: по нетрезвой поножовщине или из-за случайного, нелепого воровства. Недаром вплоть до 1990-х годов обычных зеков-бытовиков блатные называли Иванами. Но, конечно, на каторгу попадали и обладатели других имён: Матвеи, Семёны, Григории и Денисы.

Большая часть заключённых имели имена Василий и Иван. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

В конце XIX века простонародные имена были щедро разбавлены более "интеллигентными" именами бунтовщиков всех мастей. У революционеров были распространены имена Лев, Пётр, Михаил, Ипполит, Николай, Роман. Среди каторжан-поляков были Тадеуши и Бенедикты, Юзефы, Иосифы, Игнатии, Евстахии и Леопольды. Священники, окормлявшие каторжан на Сахалине, упоминали о католике по имени Карл, который женился на православной каторжанке Елизавете.

Среди революционерок на каторге под Нерчинском были такие имена, как Екатерина, Фадея, Мария, Анастасия, Александра, Ольга, Ревекка и Фанни. У каторжанок-уголовниц были распространены имена Татьяна, Анастасия, Маруся, Евдокия, Прасковья и Анна.

XX век: от Фёдора до Фет-Али

В XX веке имена заключённых мало изменились. Но наряду с Иванами, Пантелеймонами, Никифорами, Миронами, Фёдорами, Павлами, Семёнами и Тимофеями появилось больше этнических имён, таких как Герц, Завен, Юдель, Чеслав, Мечеслав, Ян, Вульф, Шамиль, Балис, Юлий, Фет-Али. Сотрудники лагерей говорили о том, что среди их подопечных по-прежнему очень много Василиев. Работники пенитенциарной системы отмечали распространённость среди заключённых отчеств Васильевич и Иванович. А вот в XXI веке сотрудники УФСИН отмечают, что на зоне много Артёмовичей. Видимо, лет 50–60 назад это имя стало очень популярным и им называли мальчиков.

Сонька Золотая Ручка в кандалах. Фото © Public Domain

Среди советских женщин-заключённых оказались распространены имена Наталья, Фаина, Софья, Ирина, Нина, Марианна, Анна, Лариса.

А вот в Соловецком мартирологе преобладают имена Сергей, Николай, Лев, Фёдор, Виктор, Ольга, Лидия, Пётр, Михаил, Аркадий, Яков, Дмитрий, Алексей и Василий. Встречаются довольно экзотические имена: Отто, Галактион, Леонард, Кайно, Иссер, Адольф.

Наше время: Александры и Георгии

Если проанализировать имена самых известных российских воров в законе и известных преступников, то станет понятно, что больше всего среди них Александров, Владимиров и Георгиев (Юриев). И нет никаких Пантелеймонов или Иванов. Следом идут Валерии, Сергеи, Николаи, Русланы, Викторы. Ещё реже встречаются Анатолии, Константины, Евгении, Эдуарды и Григории.

Большую часть заключённых сейчас составляют члены различных этнических группировок, мигранты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что распространёнными именами среди зэков давно стали Тимур, Гиви, Тенгиз, Реваз, Анзор, Давид. Имя Тимур в среде воров в законе встречается как минимум одиннадцать раз. А имя Гиви — восемь. Реже можно встретить заключённых с именами Гурам, Марат, Хусейн, Ильдар, Али, Самвэл, Мераб, Арам, Хикмет. Сотрудники УФСИн утверждают, что имена заключённых варьируются от региона к региону: внутри зоны всегда больше тех, чьи имена наиболее распространены на воле.

Имена заключённых варьируются от региона к региону: внутри зоны всегда больше тех, чьи имена наиболее распространены на воле. Обложка © Getty Images / Antoine GYORI / Sygma

Удивительно, но некоторая часть завзятых преступников имеет очень редкие, а порой и уникальные имена. Так, среди известных сидельцев были или есть Робинзон, Ражден, Эльбрус, Яго, Джони, Худо, Роланд, Мурман, Акакий, Муральд и другие. Видимо, обладателям таких имён приходится с детства кулаками доказывать, что они имеют право на оригинальность.

Интересно, что в XXI веке среди криминальных авторитетов и закоренелых преступников практически не встречаются Иваны, Василии, Захары, Алексеи или, скажем, Платоны. Всё это отошло в прошлое. Правда, ненадолго — сотрудники УФСИН уверены: пройдёт всего лет 10–15, и тюрьмы заполонят люди с именами, которые сейчас в моде. Сидеть будут Святославы и Ярославы, Савелии, Ильи и Матвеи.

В женских колониях весьма распространены имена Даша, Тома, Ирина и Татьяна. Некоторые из дам считают, что на зону они попали исключительно из-за "невезучего" имени. Но профессиональные психологи, напротив, утверждают, что у любого человека, будь то мужчина или женщина, есть выбор: жить ли ему в преступном мире, где нет законов морали и этики, или же выбрать "путь света" и жить честно. И имя тут вообще ни при чём.

Авторы Александр Лаврентьев