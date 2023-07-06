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6 июля, 05:00
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10 фото от курьеров, доказывающих, что это далеко не самая скучная работа

Эта должность считается далеко не самой престижной, однако ребята с опытом знают, какой интересной она может быть. Собрали 10 фотодоказательств, после которых и вы тоже захотите попробовать себя в роли курьера.

"Мой первый заказ за сегодня. Отнёс первые пакеты к двери клиента, возвращаюсь, а в багажнике коза, которая уже успела всё исследовать", — BSBHVR2.

Фото © Reddit / BSBHVR2

Фото © Reddit / BSBHVR2

"Курьеры, угощайтесь!" cloudiett.

Фото © Reddit / cloudiett

Фото © Reddit / cloudiett

"Клиент оставил конверт с моим именем на нём", — Whats_Up4444.

Фото © Reddit / Whats_Up4444

Фото © Reddit / Whats_Up4444

"Встретил этих персонажей сегодня во время смены. Владельцы просят относить посылки на задний двор, а то собаки всё сгрызут", — SquarePeg37.

Фото © Reddit / SquarePeg37

Фото © Reddit / SquarePeg37

"Меня отправили на неправильный адрес, и служба поддержки долго не могла выяснить, где на самом деле живёт этот клиент или хотя бы его номер телефона. В итоге они отменили заказ, а я остался с крабами и лобстерами на 600 баксов", — Ricothebuttonpusher.

Фото © Reddit / Ricothebuttonpusher

Фото © Reddit / Ricothebuttonpusher

"Пришёл такой вот заказ. Как я смогу запихнуть всё это в свою "Тойоту-Камри"?" AceonPiano.

Фото © Reddit / AceonPiano

Фото © Reddit / AceonPiano

"Принёс заказ, а на него уже покусился енот. Вот и плакали мои чаевые", — flailinguntoblivion.

Фото © Reddit / flailinguntoblivion

Фото © Reddit / flailinguntoblivion

"На недавнем заказе", — mcluvin1254.

Фото © Reddit / mcluvin1254

Фото © Reddit / mcluvin1254

"Ошибиться было сложно", — snaptcarrot.

Фото © Reddit / snaptcarrot

Фото © Reddit / snaptcarrot

"Тест на ковид, на беременность и две банки мороженого. У кого-то был тяжёлый день", — jroberson1991.

Фото © Reddit / jroberson1991

Фото © Reddit / jroberson1991

Этот лайфхак из TikTok гарантирует не только красивый загар, но и мучительную смерть

Этот лайфхак из TikTok гарантирует не только красивый загар, но и мучительную смерть

Обложка ©

Reddit / BSBHVR2, Whats_Up4444

Сергей Трофимов
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