10 фото от курьеров, доказывающих, что это далеко не самая скучная работа
Эта должность считается далеко не самой престижной, однако ребята с опытом знают, какой интересной она может быть. Собрали 10 фотодоказательств, после которых и вы тоже захотите попробовать себя в роли курьера.
"Мой первый заказ за сегодня. Отнёс первые пакеты к двери клиента, возвращаюсь, а в багажнике коза, которая уже успела всё исследовать", — BSBHVR2.
Фото © Reddit / BSBHVR2
"Курьеры, угощайтесь!" — cloudiett.
Фото © Reddit / cloudiett
"Клиент оставил конверт с моим именем на нём", — Whats_Up4444.
Фото © Reddit / Whats_Up4444
"Встретил этих персонажей сегодня во время смены. Владельцы просят относить посылки на задний двор, а то собаки всё сгрызут", — SquarePeg37.
Фото © Reddit / SquarePeg37
"Меня отправили на неправильный адрес, и служба поддержки долго не могла выяснить, где на самом деле живёт этот клиент или хотя бы его номер телефона. В итоге они отменили заказ, а я остался с крабами и лобстерами на 600 баксов", — Ricothebuttonpusher.
Фото © Reddit / Ricothebuttonpusher
"Пришёл такой вот заказ. Как я смогу запихнуть всё это в свою "Тойоту-Камри"?" — AceonPiano.
Фото © Reddit / AceonPiano
"Принёс заказ, а на него уже покусился енот. Вот и плакали мои чаевые", — flailinguntoblivion.
Фото © Reddit / flailinguntoblivion
"На недавнем заказе", — mcluvin1254.
Фото © Reddit / mcluvin1254
"Ошибиться было сложно", — snaptcarrot.
Фото © Reddit / snaptcarrot
"Тест на ковид, на беременность и две банки мороженого. У кого-то был тяжёлый день", — jroberson1991.
Фото © Reddit / jroberson1991
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Reddit / BSBHVR2, Whats_Up4444