Вся страна смеялась и плакала: 7 игроков КВН, которые ушли из жизни

Почти всем кавээнщикам из этого списка было около 40 лет. И почти все скончались из-за проблем с сердцем. Если смех и продлевает жизнь, то на них это правило не распространялось. А может быть, они как раз продлили её своим зрителям — но ценой собственного здоровья.

Григорий Малыгин — умер в 42 года

Фото © YouTube / PRO КВН

В 1998–2006 годах Малыгин был капитаном команды КВН из Томска "Дети лейтенанта Шмидта". Ребята в первый же год победили в Высшей лиге и на фестивале "Голосящий КиВиН". А в 2000–2001 годах в составе сборной команды "Сибирские сибиряки", куда вошли представители Томска, Иркутска и Новосибирска, Григорий снова победил на "Голосящем КиВиНе".

В июне 2012 года в Москве на Малыгина напали грабители. Они так сильно избили артиста, что ему пришлось восстанавливаться два месяца. Так и не долечившись, Григорий уже в августе вернулся на сцену. Но здоровье подвело: в сентябре он умер дома от остановки сердца в возрасте 42 лет.

Алексей Лютиков — умер в возрасте 42 лет

С 1993 по 1997 год Лютиков играл в команде "Служебный вход", в составе которой дошёл до полуфинала Высшей лиги. После ухода из КВН он продолжил заниматься юмором, но уже профессионально. В 2006–2011 годах Алексей работал в Comedy Club Production, а в 2015–2016 годах был генеральным директором компании "Уральские пельмени продакшн".

Как и Малыгин, Лютиков умер в 42 года от остановки сердца. Это произошло в августе 2016-го в Екатеринбурге. Тело артиста обнаружили в гостиничном номере, из которого он не выходил целую неделю. Криминальную версию следователи сразу же отвергли, а экспертиза показала, что смерть наступила из-за болезни миокарда.

Артур Тумасян — скончался в 32

Артур Тумасян стоял у истоков легендарной команды КВН "Новые армяне" и, по словам его коллеги Гарика Мартиросяна, был её душой. С 1994 года он придумывал для неё сценки, шутки и сам выступал на сцене. В 1997 году "Новые армяне" стали чемпионами Высшей лиги. Тумасян также написал сценарии картин "Самый лучший фильм" и "Самый лучший фильм 2", но они вышли уже после его гибели.

Трагедия произошла в 2006 году. Самолёт, на котором Тумасян летел из Еревана в Сочи, рухнул в Чёрное море при заходе на второй круг. В авиакатастрофе погибли 113 человек. В аэропорту прибытия Артура ждала его невеста Юлия. Артисту было 32 года.

Виктора Толкача не стало в 36 лет

Фото © YouTube / Официальный канал КВН

В команду КВН Белорусского государственного университета Толкач попал в 1998 году. Уже через год он стал в её составе чемпионом Высшей лиги, а в 2000-м — обладателем Летнего кубка. Завершив карьеру игрока, Виктор не ушёл из КВН: он стал членом жюри белорусской лиги и активно делился опытом с новым поколением юмористов.

Жизнь артиста оборвалась в ноябре 2013-го. После тяжёлой хирургической операции Виктора ввели в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел. У 36-летнего юмориста остались жена и сын.

Игорь Бобриков умер в 49 лет

Фото © YouTube / Кабаре Весёлый песецЪ

Бобриков играл в команде КВН Днепропетровского университета с самого её основания в 1987 году. В 1992-м команде присвоили почётное звание "академической", и на её базе был основан театр КВН ДГУ. В 1997 году ребята победили на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН".

Игорь умер в апреле 2008 года от остановки сердца. Ему было 49 лет. Здание, в котором проходила панихида, не смогло вместить всех желающих: люди по очереди выходили на улицу, чтобы дать возможность другим попрощаться с любимым артистом.

Владимир Дуда скончался в 56 лет

Фото © YouTube / Celebrities

На рубеже 1980–1990-х годов Дуда трижды становился чемпионом Высшей лиги в составе команды Новосибирского государственного университета. А в 1997 и 1998 годах был её капитаном. В последние годы жизни Владимир входил в состав жюри лиги КВН-Сибирь.

Помимо юмора, Владимир занимался научной деятельностью. Например, он разработал программное обеспечение для суперкомпьютера, которое внедрили в компании "Алроса". Артист умер в январе 2018 года от инсульта.

Анар Мамедханов умер в возрасте 40 лет

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