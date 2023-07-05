Вся страна смеялась и плакала: 7 игроков КВН, которые ушли из жизни
Российские телезрители знали этих участников всенародно любимой игры по именам. Знаменитые юмористы могли ещё долго дарить улыбки миллионам поклонников, но умерли слишком рано.
Почти всем кавээнщикам из этого списка было около 40 лет. И почти все скончались из-за проблем с сердцем. Если смех и продлевает жизнь, то на них это правило не распространялось. А может быть, они как раз продлили её своим зрителям — но ценой собственного здоровья.
Григорий Малыгин — умер в 42 года
Фото © YouTube / PRO КВН
В 1998–2006 годах Малыгин был капитаном команды КВН из Томска "Дети лейтенанта Шмидта". Ребята в первый же год победили в Высшей лиге и на фестивале "Голосящий КиВиН". А в 2000–2001 годах в составе сборной команды "Сибирские сибиряки", куда вошли представители Томска, Иркутска и Новосибирска, Григорий снова победил на "Голосящем КиВиНе".
В июне 2012 года в Москве на Малыгина напали грабители. Они так сильно избили артиста, что ему пришлось восстанавливаться два месяца. Так и не долечившись, Григорий уже в августе вернулся на сцену. Но здоровье подвело: в сентябре он умер дома от остановки сердца в возрасте 42 лет.
Алексей Лютиков — умер в возрасте 42 лет
С 1993 по 1997 год Лютиков играл в команде "Служебный вход", в составе которой дошёл до полуфинала Высшей лиги. После ухода из КВН он продолжил заниматься юмором, но уже профессионально. В 2006–2011 годах Алексей работал в Comedy Club Production, а в 2015–2016 годах был генеральным директором компании "Уральские пельмени продакшн".
Как и Малыгин, Лютиков умер в 42 года от остановки сердца. Это произошло в августе 2016-го в Екатеринбурге. Тело артиста обнаружили в гостиничном номере, из которого он не выходил целую неделю. Криминальную версию следователи сразу же отвергли, а экспертиза показала, что смерть наступила из-за болезни миокарда.
Артур Тумасян — скончался в 32
Фото © cyclowiki.org
Артур Тумасян стоял у истоков легендарной команды КВН "Новые армяне" и, по словам его коллеги Гарика Мартиросяна, был её душой. С 1994 года он придумывал для неё сценки, шутки и сам выступал на сцене. В 1997 году "Новые армяне" стали чемпионами Высшей лиги. Тумасян также написал сценарии картин "Самый лучший фильм" и "Самый лучший фильм 2", но они вышли уже после его гибели.
Трагедия произошла в 2006 году. Самолёт, на котором Тумасян летел из Еревана в Сочи, рухнул в Чёрное море при заходе на второй круг. В авиакатастрофе погибли 113 человек. В аэропорту прибытия Артура ждала его невеста Юлия. Артисту было 32 года.
Виктора Толкача не стало в 36 лет
Фото © YouTube / Официальный канал КВН
В команду КВН Белорусского государственного университета Толкач попал в 1998 году. Уже через год он стал в её составе чемпионом Высшей лиги, а в 2000-м — обладателем Летнего кубка. Завершив карьеру игрока, Виктор не ушёл из КВН: он стал членом жюри белорусской лиги и активно делился опытом с новым поколением юмористов.
Жизнь артиста оборвалась в ноябре 2013-го. После тяжёлой хирургической операции Виктора ввели в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел. У 36-летнего юмориста остались жена и сын.
Игорь Бобриков умер в 49 лет
Фото © YouTube / Кабаре Весёлый песецЪ
Бобриков играл в команде КВН Днепропетровского университета с самого её основания в 1987 году. В 1992-м команде присвоили почётное звание "академической", и на её базе был основан театр КВН ДГУ. В 1997 году ребята победили на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН".
Игорь умер в апреле 2008 года от остановки сердца. Ему было 49 лет. Здание, в котором проходила панихида, не смогло вместить всех желающих: люди по очереди выходили на улицу, чтобы дать возможность другим попрощаться с любимым артистом.
Владимир Дуда скончался в 56 лет
Фото © YouTube / Celebrities
На рубеже 1980–1990-х годов Дуда трижды становился чемпионом Высшей лиги в составе команды Новосибирского государственного университета. А в 1997 и 1998 годах был её капитаном. В последние годы жизни Владимир входил в состав жюри лиги КВН-Сибирь.
Помимо юмора, Владимир занимался научной деятельностью. Например, он разработал программное обеспечение для суперкомпьютера, которое внедрили в компании "Алроса". Артист умер в январе 2018 года от инсульта.
Анар Мамедханов умер в возрасте 40 лет
Фото © YouTube / bb9780bold
Будучи капитаном команды КВН "Парни из Баку", Мамедханов становился чемпионом Высшей лиги, обладателем Летнего кубка и даже победителем турнира десяти лучших команд XX века. А в 2002 году он организовал в столице Азербайджана первый чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?". В апреле 2011 года артист скончался в Баку из-за проблем с сердцем. Ему было 40 лет.
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ТАСС / Михаил Климентьев